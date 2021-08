DIRECT – Afghanistan : Un troisième vol français avec des rapatriés est parti de Kaboul

L'Afghanistan est tombé lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

19h16

Le président afghan en fuite, Ashraf Ghani, annonce qu'il va "parler à la nation".

19h12

Les talibans "seront jugés sur les actes, pas sur les paroles", a averti le Premier ministre britannique Boris Johnson lors d'une session extraordinaire du Parlement marquée par un débat passionné et de dures critiques sur la gestion de la situation en Afghanistan.

19h02

Un troisième vol français a quitté Kaboul pour Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, avec 138 personnes dont 124 Afghans, indique sur Twitter la ministre française des Armées. "Grâce au pont aérien mis en place par nos armées entre Kaboul et Abou Dabi, un nouveau vol A400M a permis d’évacuer 13 Français et 124 Afghans", précise Florence Parly.

18h39

Des responsables des talibans ont rencontré l'ancien président afghan Hamid Karzai et l'ex-vice président Abdullah Abdullah à Kaboul mercredi, selon le groupe de surveillance des sites islamistes SITE. Abdullah Abdullah était aussi le chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale lors de négociations qui ont échoué au Qatar.

Les dirigeants talibans "ont dit qu'ils pardonnaient tous les anciens responsables gouvernementaux, il n'y a donc pas nécessaire que quiconque quitte le pays", a indiqué le SITE, après que les talibans ont publié des images d'Hamid Karzai avec Anas Haqqani, un membre des négociateurs talibans.

17h55

L'UE doit accueillir les Afghans faisant l'objet d'une "menace immédiate", en particulier des femmes, avec l'arrivée au pouvoir des talibans, a déclaré la commissaire européenne Ylva Johansson, appelant les Etats membres à "accélérer" leurs opérations d'accueil de réfugiés sur leur sol.

"Nous devons éviter que des gens entament des voyages très dangereux pour arriver clandestinement jusqu'aux frontières de l'UE. Nous devons les aider avant cela. C'est important que nous aidions ceux qui sont l'objet d'une menace immédiate à s'installer dans les Etats de l'UE", a indiqué la commissaire aux Affaires intérieures, à l'issue d'une réunion en visioconférence des ministres européens de l’Intérieur.

15h58

Les Emirats arabes unis ont annoncé avoir accueilli le président afghan Ashraf Ghani et sa famille, après sa fuite du pays tombé aux mains des talibans. Les Emirats "ont accueilli le président afghan Ashraf Ghani et sa famille pour des considérations humanitaires", a annoncé l'agence officielle WAM, citant le ministère des Affaires étrangères.

14h24

L'Union européenne et les Etats-Unis se sont dits mercredi «profondément inquiets» de la situation des femmes en Afghanistan, appelant les talibans à éviter «toute forme de discrimination et d'abus» et à préserver leurs droits, selon une déclaration commune.

«Nous sommes profondément inquiets pour les femmes et filles en Afghanistan, pour leurs droits à l'éducation, au travail et à la liberté de circulation. Nous appelons ceux qui occupent le pouvoir et les autorités à travers l'Afghanistan à garantir leur protection», indique ce texte, co-signé par 18 autres pays.

14h01

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré mercredi que «la France accueillera, comme chaque année, plusieurs milliers d'Afghans» et regretté «l'instrumentalisation politique» des propos d'Emmanuel Macron sur d'éventuels «flux migratoires irréguliers».

«La France prendra sa part, elle accueillera comme elle le fait déjà. Chaque année, vous avez plusieurs milliers d'Afghans qui reçoivent l'asile dans notre pays parce qu'ils fuient les persécutions et la guerre», a-t-il appuyé lors d'un déplacement à Brignoles (Var).

14h00

Des ressortissants néerlandais qui devaient mardi soir monter à bord d'un avion affrêté pour leur évacuation de Kaboul n'ont pas pu atteindre l'appareil à temps, sous la pression de l'armée américaine qui assure la sécurité à l'aéroport, a indiqué La Haye.

L'armée américaine avait autorisé l'avion à rester sur le tarmac de la capitale afghane pendant trente minutes avant de lui demander de repartir, sans aucun ressortissant néerlandais à son bord, selon la ministre néerlandaise des Affaires étrangères, Sigrid Kaag.

13h57

Le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda en Syrie, a salué mercredi la reconquête de l'Afghanistan par les talibans, 20 ans après leur défaite face aux forces américaines.

Le groupe, qui domine une partie de la province d'Idleb dans le nord de la Syrie aux côtés d'autres groupes rebelles, moins influents, avait annoncé il y a quelques années avoir rompu ses liens avec Al-Qaïda.

Il s'agit du groupe jihadiste le plus important en Syrie, aux côtés de l'organisation Etat islamique (EI), qui a subi des défaites successives jusqu'à la chute de son "califat" en mars 2019.

13h10

La statue d'Abdul Ali Mazari, un homme politique de la minorité hazara, tué alors qu'il était prisonnier des talibans dans les années 1990, a été partiellement démolie mercredi dans la ville de Bamiyan, dans le centre de l'Afghanistan, a-t-on appris auprès d'un habitant.

12h14

Les talibans "seront jugés sur les actes, pas sur les paroles", a averti le Premier ministre britannique Boris Johnson mercredi lors d'une session extraordinaire du Parlement consacrée à la situation en Afghanistan.

"Nous jugerons ce régime sur les choix qu'il fait et sur ses actes, plutôt que sur ses paroles --sur son comportement face au terrorisme, au crime et aux stupéfiants, ainsi que sur l'accès humanitaire et le droit des filles à recevoir une éducation", a déclaré le dirigeant conservateur devant les députés.

11h00

Le Royaume-Uni a évacué 306 Britanniques et 2.052 Afghans, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson mercredi lors d'une session extraordinaire au Parlement britannique consacrée à la situation en Afghanistan où les talibans ont repris le pouvoir.

"Jusqu'à présent, nous avons obtenu le retour en toute sécurité de 306 ressortissants britanniques et de 2.052 Afghans", a annoncé le dirigeant conservateur, ajoutant que "2.000 autres demandes de ressortissants afghans ont été traitées et bien d'autres sont en cours de traitement".

Le gouvernement britannique a annoncé mardi soir lancer un nouveau dispositif destiné à accueillir "à long terme" 20.000 réfugiés afghans, dont 5.000 la première année.

08h56

La France a exfiltré dans la nuit de mardi à mercredi de Kaboul vers Abou Dhabi 216 personnes dont 184 Afghans "de la société civile en besoin de protection", a indiqué mercredi dans un communiqué son ministre des Affaires étrangères.

L'opération a permis d'évacuer aussi notamment 25 Français, soit "une grande partie des personnes, de nationalité française comme afghane, qui s’étaient réfugiées au sein du bâtiment de l’ambassade de France à Kaboul", a déclaré Jean-Yves Le Drian. Selon l'Etat-Major des Armées, elles sont attendues dans la journée en France.

07h29

Un nouveau vol français transportant des personnes évacuées d'Afghanistan a quitté Kaboul dans la nuit en direction d'Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, a-t-on appris auprès de témoins à l'aéroport. La veille, 41 ressortissants français et étrangers avaient déjà été exfiltrés de Kaboul par la France, grâce au pont aérien mis en place par Paris après la prise de pouvoir par les talibans dimanche.

Ces personnes étaient arrivées aux alentours de 17h30 (15h30 GMT) sur le tarmac de l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle, dans un A310 de l'armée française aux couleurs bleu blanc rouge, après avoir fait escale à Abou Dhabi.

Cet avion transportait également une soixantaine de militaires français de retour d'opérations extérieures, avait précisé de son côté une source au ministère des armées.

Tous les passagers devaient passer des tests de dépistage du Covid-19 et subir des vérifications sanitaires à leur arrivée.

D'autres rotations sont prévues dans les heures et jours à venir pour évacuer tous les ressortissants français.

06h09

L'armée américaine a évacué plus de 3.200 personnes d'Afghanistan, notamment du personnel américain, à l'aide d'avions militaires, a indiqué mardi un responsable de la Maison Blanche sous couvert d'anonymat. En plus de ces 3.200 personnes, près de 2.000 réfugiés afghans ont été évacués vers les Etats-Unis, a indiqué ce responsable.

06h00

Madrid a envoyé dans la nuit de lundi à mardi un premier avion militaire (A400) à Dubaï, parti de Saragosse (nord-est), pour "rapatrier le personnel de l’ambassade de Kaboul, des ressortissants espagnols dans le pays ainsi que les Afghans qui ont collaboré avec l'Espagne", selon le ministère de la Défense.

Un deuxième avion a décollé dans l'après-midi, de la même base aérienne.