DIRECT – Coronavirus : 40 millions de Français disposent d'un schéma vaccinal complet, annonce Jean Castex

La 4e vague progresse en France. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

19h14

De nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur en Israël, pays qui a enregistré son nombre de contaminations le plus élevé depuis janvier malgré une large campagne de vaccination anticoronavirus.

L'Etat hébreu a réinstauré l'obligation de montrer un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour se rendre dans des restaurants, hôtels, musées et bibliothèques et assister à des événements culturels et sportifs.

19h12

Le conseil départemental de l'ordre des médecins de Martinique a décidé que les médecins exprimant publiquement une opinion anti-vaccins seraient passibles de santions disciplinaires, leur position publique ne respectant pas le code de déontologie.

"Les médecins qui continuent à prôner l'anti-vaccination sont passibles d'une sanction disciplinaire qui va de l'avertissement à la radiation", car "ils se mettent en tort avec le code de déontologie", a indiqué le président conseil de l'ordre Raymond Hélénon lundi lors d'une conférence de presse à Fort-de-France.

19h04

Le nombre d'hospitalisations en soins critiques a dépassé le seuil des 2.000 patients, poursuivant la progression entamée depuis fin juillet, selon les données de Santé publique France.

19h03

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dénoncé la ruée des pays riches vers la 3e dose de vaccin contre le Covid et pointé que les données n'ont pas démontré la nécessité d'un rappel maintenant. "Nous pensons clairement que les données actuelles n'indiquent pas que les rappels sont nécessaires", a déclaré la scientifique en chef de l'OMS, Soumya Swaminathan, en conférence de presse.

18h40

Sur Twitter, Jean Castex annonce que 40 millions de Français disposent d'un schéma vaccinal complet. «Ils sont protégés. Ils protègent leurs proches. Ils préservent notre système hospitalier de la saturation», souligne le Premier ministre.

18h21

Au CHU de Guadeloupe, 40% des lits sont désormais occupés par des patients Covid, et la morgue est saturée, selon la direction de l'hôpital.

18h13

De nouveaux renforts de soignants seront envoyés vendredi en Guadeloupe et Martinique, d'où une dizaine de malades devraient être évacués vers la métropole dans les prochains jours, a indiqué mercredi le ministère de la Santé à l'AFP.

Le pont aérien se poursuit pour soulager les hôpitaux antillais saturés par le Covid-19. Mardi, "un peu plus de 120" soignants sont partis pour la Guadeloupe et la Martinique, et "d'autres renforts arrivent vendredi", toujours "équitablement répartis entre les deux îles", selon le ministère.

17h01

Les gendarmes affectés sur le terrain ou au contact du public devront être complètement vaccinés contre le Covid-19 d'ici au 15 septembre, tandis que la police privilégie pour l'heure "l'incitation à la vaccination", selon des documents internes consultés mercredi par l'AFP.

Les gendarmes concernés par l'obligation vaccinale sont "les personnels militaires, d'active et de réserve, en missions de sécurité publique, de sécurité routière, de maintien de l’ordre, de police judiciaire et d’accueil ou effectuant des services au contact du public ou de personnes extérieures à la Gendarmerie", liste une note de la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), datée de mardi.

Cette note fait suite à une instruction du Service de Santé des Armées (SSA), datée du 29 juillet et révélée par Le Monde, rendant la vaccination obligatoire "pour tout militaire servant (...) sur le territoire métropolitain au titre d'un engagement opérationnel décidé par l'état-major des armées ou la direction de la gendarmerie nationale".

Chez les policiers, qui n'ont pas le statut militaire, les chefs de service sont invités à "poursuivre l'incitation à la vaccination" des agents placés sous leur autorité, selon un courrier envoyé mardi aux préfets par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Jean-Benoît Albertini.

16h30

Les Américains vaccinés avec les sérums de Pfizer et de Moderna pourront recevoir une troisième injection huit mois après la deuxième, à partir de la semaine du 20 septembre, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

"Les données disponibles montrent clairement que la protection contre l'infection au SARS-CoV-2 commence à baisser avec le temps après les premières doses de vaccin", ont justifié dans un communiqué commun de hauts responsables, dont la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) Rochelle Walensky et la cheffe par intérim de l'Agence américaine des médicaments (FDA) Janet Woodcock.

13h40

Présent à Brignoles, dans le Var, Gabriel Attal s'est exprimé sur la vaccination. Ce dernier s'est félicité de la forte proportion de 12-17 ans ayant reçu une première dose de vaccin. Le porte-parole du gouvernement a tenu à rappeler l'importance du déploiement de la campagne de vaccination chez les jeunes.

11h58

Le gouvernement travaille sur un budget de 2 milliards d'euros pour la vaccination contre le Covid en 2022, a indiqué mercredi à l'AFP une source à Bercy, confirmant une information de RTL.

Ce budget est une base de travail et sera présenté dans le cadre du Projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne, a-t-on précisé.

Il prévoit notamment une troisième dose pour les populations à risque, comme les plus de 80 ans et les plus fragiles, selon RTL, et alors que l'incertitude reste de mise sur l'évolution de la pandémie de Covid-19.

11h09

Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, rare territoire exempt de Covid-19, a déclaré mercredi que la vaccination obligatoire de toute la population n'était "plus un sujet tabou", compte tenu des risques du variant Delta.

"Nous étudions sérieusement la possibilité de rendre obligatoire la vaccination pour la population de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou," a déclaré Louis Mapou (indépendantiste), lors d'une conférence de presse. Alors que seulement 28,65% de la population est totalement vaccinée, M. Mapou a estimé que c'était "trop peu" et a déploré ce manque de "préocupation" face à une menace de plus en plus proche.

10h55

De nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur mercredi en Israël, pays qui a enregistré le nombre de contaminations le plus élevé depuis janvier malgré une large campagne de vaccination anticovid.

L'Etat hébreu a réinstauré l'obligation de montrer un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour se rendre dans des restaurants, hôtels, musées et bibliothèques et assister à des événements culturels et sportifs.

Cette mesure s'applique également aux lieux de culte accueillant plus de 50 fidèles, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué, ajoutant que la capacité d'accueil dans les magasins et centres commerciaux était désormais limitée à une personne pour sept mètres carrés.

L'Etat hébreu a remis en place à partir de juillet certaines mesures qui avaient été levées en juin, comme l'obligation de porter un masque dans les lieux publics fermés et les bureaux, sur fond d'une hausse du nombre de malades.

07h41

Se faire vacciner contre le Covid-19 est "un acte d'amour", a plaidé mercredi le pape François en appelant tous les croyants à se faire immuniser.

"Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger contre le Covid-19", a dit le pape dans un message vidéo destiné à soutenir l'initiative "It's up to you", une campagne d'incitation à la vaccination aux Etats-Unis et dans d'autres pays du continent américain.

"Ils nous donnent l'espoir d'en finir avec la pandémie, mais seulement s'ils sont disponibles pour tous et si nous travaillons ensemble", a-t-il ajouté.

"Etre vacciné (...) est un acte d'amour", et "contribuer à s'assurer que la majorité des gens soient vaccinés est un acte d'amour. Amour pour soi, amour pour sa famille et ses amis, amour pour tout le monde", a poursuivi le souverain pontife de 84 ans.

07h16

Les Néo-Zélandais doivent s'attendre à de nouveaux cas de Covid-19, a mis en garde mercredi la Première ministre Jacinda Ardern, au lendemain de sa décision de confiner le pays après l'apparition du premier cas d'origine locale en six mois.

Alors que six nouveaux cas ont été enregistrés mercredi, Mme Ardern a précisé que l'archipel fait face au variant Delta, plus transmissible, et que ce dernier a un lien avec l'Australie où les autorités n'arrivent pas à juguler la pandémie.

Selon elle, la hausse rapide du nombre de cas justifie le confinement national de trois jours décrété mardi.