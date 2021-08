DIRECT – Coronavirus : «Nous avons dépassé les 50% des 12-17 ans ayant reçu une première injection», annonce Gabriel Attal

La 4e vague progresse en France. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

13h40

Présent à Brignoles, dans le Var, Gabriel Attal s'est exprimé sur la vaccination. Ce dernier s'est félicité de la forte proportion de 12-17 ans ayant reçu une première dose de vaccin. Le porte-parole du gouvernement a tenu à rappeler l'importance du déploiement de la campagne de vaccination chez les jeunes.

11h58

Le gouvernement travaille sur un budget de 2 milliards d'euros pour la vaccination contre le Covid en 2022, a indiqué mercredi à l'AFP une source à Bercy, confirmant une information de RTL.

Ce budget est une base de travail et sera présenté dans le cadre du Projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne, a-t-on précisé.

Il prévoit notamment une troisième dose pour les populations à risque, comme les plus de 80 ans et les plus fragiles, selon RTL, et alors que l'incertitude reste de mise sur l'évolution de la pandémie de Covid-19.

11h09

Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, rare territoire exempt de Covid-19, a déclaré mercredi que la vaccination obligatoire de toute la population n'était "plus un sujet tabou", compte tenu des risques du variant Delta.

"Nous étudions sérieusement la possibilité de rendre obligatoire la vaccination pour la population de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou," a déclaré Louis Mapou (indépendantiste), lors d'une conférence de presse. Alors que seulement 28,65% de la population est totalement vaccinée, M. Mapou a estimé que c'était "trop peu" et a déploré ce manque de "préocupation" face à une menace de plus en plus proche.

10h55

De nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur mercredi en Israël, pays qui a enregistré le nombre de contaminations le plus élevé depuis janvier malgré une large campagne de vaccination anticovid.

L'Etat hébreu a réinstauré l'obligation de montrer un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour se rendre dans des restaurants, hôtels, musées et bibliothèques et assister à des événements culturels et sportifs.

Cette mesure s'applique également aux lieux de culte accueillant plus de 50 fidèles, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué, ajoutant que la capacité d'accueil dans les magasins et centres commerciaux était désormais limitée à une personne pour sept mètres carrés.

L'Etat hébreu a remis en place à partir de juillet certaines mesures qui avaient été levées en juin, comme l'obligation de porter un masque dans les lieux publics fermés et les bureaux, sur fond d'une hausse du nombre de malades.

07h41

Se faire vacciner contre le Covid-19 est "un acte d'amour", a plaidé mercredi le pape François en appelant tous les croyants à se faire immuniser.

"Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger contre le Covid-19", a dit le pape dans un message vidéo destiné à soutenir l'initiative "It's up to you", une campagne d'incitation à la vaccination aux Etats-Unis et dans d'autres pays du continent américain.

"Ils nous donnent l'espoir d'en finir avec la pandémie, mais seulement s'ils sont disponibles pour tous et si nous travaillons ensemble", a-t-il ajouté.

"Etre vacciné (...) est un acte d'amour", et "contribuer à s'assurer que la majorité des gens soient vaccinés est un acte d'amour. Amour pour soi, amour pour sa famille et ses amis, amour pour tout le monde", a poursuivi le souverain pontife de 84 ans.

07h16

Les Néo-Zélandais doivent s'attendre à de nouveaux cas de Covid-19, a mis en garde mercredi la Première ministre Jacinda Ardern, au lendemain de sa décision de confiner le pays après l'apparition du premier cas d'origine locale en six mois.

Alors que six nouveaux cas ont été enregistrés mercredi, Mme Ardern a précisé que l'archipel fait face au variant Delta, plus transmissible, et que ce dernier a un lien avec l'Australie où les autorités n'arrivent pas à juguler la pandémie.

Selon elle, la hausse rapide du nombre de cas justifie le confinement national de trois jours décrété mardi.