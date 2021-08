Se vacciner est «un acte d'amour», selon le Pape François

C'est par un tweet et une vidéo Youtube que le Pape François a choisi de promouvoir le choix de se faire vacciner. Une décision que le souverain pontife qualifie d'«acte d'amour».

Su la chaîne officielle YouTube Vatican News, le Pape s'adresse à tous et plus particulièrement aux populations d'Amérique latine, où le nombre de personnes vaccinées reste encore très inférieur au niveau espéré par les différents pays.

Originaire d'Argentine, le Pape François s'exprime en espagnol dans cette allocution d'environ 1 minute et 30 secondes où il explique, selon lui, combien il est important de se faire vacciner. «Il s'agit d'un acte d'amour, non seulement pour soi, mais envers sa famille, ses proches et ses amis et envers tous les gens. Il s'agit d'un amour à la fois social et politique (...) capable de transformer et d'améliorer la société», explique le souverain pontife depuis le Vatican.

Un message qu'il a entendu doubler d'un second à l'attention de tous les pays. Sur le compte officiel français de @Pontifex, il explique : «Se vacciner est une façon simple de promouvoir le bien commun et de prendre soin les uns des autres, en particulier des plus vulnérables.»

Un message répété également dans plusieurs langues sur les différents canaux officiels du pape sur le réseau social Twitter.

Le Pape François s'était fait vacciné dès le mois de janvier et s'était dit «fier» d'avoir un pass sanitaire début août.