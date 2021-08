Afghanistan : Aryana Sayeed, la plus grande star du pays, a fui au Qatar

Aryana Sayeed, l'une des chanteuses les plus populaires d'Afghanistan, a fui le pays après la prise de pouvoir des talibans. Elle est actuellement saine et sauve au Qatar.

La star n'avait pas d'autre choix que l'exil. A 36 ans, elle était devenue la cible des talibans pour avoir interprété plusieurs chansons sur les droits des femmes et les violences subies par les Afghanes.

Aryana Sayeed a posté ce 18 août une photo d'elle dans un avion en direction de Doha, la capitale du Qatar.

«J'espère et je prie pour que, par la suite, mon beau peuple puisse commencer à vivre une vie paisible, sans craindre les attentats-suicides et les explosions», a-t-elle écrit sur Instagram. «Pour l'instant, restez unis et en sécurité !»

Aryana Sayeed, également connue pour être jury de The Voice Afghanistan, espère pouvoir rejoindre Istanbul en Turquie.

184 Afghans exfiltrés par la France

Comme Aryana Sayeed, des milliers d'Afghans ont fui leur territoire depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Ces combattants étaient à la tête du pays dans les années 90. Ils avaient imposé un régime extrêmement religieux, avec une soumission complète des femmes, leur interdisant de travailler ou de sortir sans être accompagnées d'un homme. Chassés du pouvoir en 2001, ils ont finalement repris Kaboul, la capitale afghane, cette semaine.

Leur retour fait craindre à la population de nouvelles années de terreur.

184 civils afghans ont pour l'instant été exfiltrés et mis à l'abri par la France. Plusieurs villes, comme Tours (Indre-et-Loire), Grenoble (Isère) ou Strasbourg (Bas-Rhin) se disent prêtes à les accueillir. Quant au président Ashraf Ghani, il est à l'heure actuelle réfugié aux Emirats Arabes Unis.