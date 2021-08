DIRECT – Afghanistan : Arrivée à Paris des premiers Afghans exfiltrés de Kaboul par la France

L'Afghanistan est tombé lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

06h09

Le premier avion espagnol ramenant de Kaboul une cinquantaine d'Afghans et quelques Espagnols est arrivé jeudi matin à la base militaire de Torrejón de Ardoz (nord-est de Madrid).

L'appareil militaire, un Airbus A400M qui avait quitté Dubaï jeudi soir vers 18H00 GMT, est l'un des trois appareils mobilisés par le gouvernement espagnol pour assurer un pont aérien afin d'exfiltrer d'Afghanistan les quelques Espagnols qui s'y trouvent bloqués depuis la prise du pouvoir des talibans, mais aussi tous les Afghans ayant travaillé avec l'Espagne, ainsi que leurs familles.

Ce premier groupe de rescapés a été accueilli sur le tarmac de la base de Torrejón de Ardoz par le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, et celui de l'Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escrivá.

Ils devaient d'abord se soumettre à certaines formalités, notamment un test de détection du Covid-19.

06h00

Les premiers Afghans mis en sécurité par la France après la chute de leur pays aux mains des talibans sont arrivés mercredi à l'aéroport parisien de Roissy Charles-de-Gaulle. Un avion de l'armée de l'Air transportant plus de 200 passagers, parmi lesquels 25 français et une large majorité d'Afghans, dont un nombre important de femmes et d'enfants, s'est posé peu avant 19H00 GMT.

C'est la deuxième arrivée à Paris d'un vol du pont aérien mis en place par la France pour évacuer Français et Afghans du pays tombé aux mains des talibans.

Une opération qui pourrait durer encore plusieurs jours. Un premier vol lundi transportait principalement des Français.