DIRECT – Afghanistan : un troisième avion français transportant des rapatriés est arrivé à Paris

L'Afghanistan est tombé lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

21h16

Un troisième avion français s'est posé à Paris avec à son bord quelque 200 personnes ramenées de Kaboul via les Emirats arabes unis, dans le cadre du pont aérien mis en place depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan.

Ce vol transportait "plus de 200 personnes parmi lesquelles des Français et une grande majorité d’Afghans", selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Il s'est posé comme les précédents à l'aéroport Charles-de-Gaulle de Roissy.

18h04

Les talibans ont intensifié leur recherche des personnes ayant travaillé avec les forces américaines et de l'Otan, affirme un document confidentiel des Nations unies, malgré la promesse des insurgés de ne pas chercher à se venger de leurs opposants.

Le rapport, rédigé par un groupe d'experts d'évaluation des risques pour l'ONU et consulté par l'AFP, affirme que les talibans possèdent des "listes prioritaires" d'individus qu'ils souhaitent arrêter.

16h44

Un responsable du Pentagone rapporte qu'environ 7.000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan depuis le 14 août dernier.

16h07

Quelque 1.500 Afghans ont réussi à rejoindre l'Ouzbékistan, fuyant les talibans, a appris l'AFP auprès de l'ambassade afghane dans ce pays d'Asie centrale.

15h17

Des milliers de personnes continuent d'essayer d'accéder aux ambassades étrangères et à l'aéroport de Kaboul, les Etats-Unis reprochant aux talibans d'entraver l'accès pour les Afghans qui souhaitent quitter leur pays.

Coincée entre les postes de contrôle tenus par les talibans et la clôture de barbelés posée par l'armée américaine à l'aéroport, la seule porte de sortie de l'Afghanistan, une immense foule de civils afghans attend toujours dans l'espoir de trouver un vol pour fuir au loin.

14h04

Les autorités britanniques poursuivent jeudi leurs opérations d'évacuation avec des dizaines de passagers en transit à Dubaï après avoir quitté l'Afghanistan, pays que de nombreux habitants tentent de fuir depuis la prise du pouvoir par les talibans.

Un avion de la Royal Air Force britannique transportant des personnes évacuées d'Afghanistan a décollé vers 14H40 de l'aéroport Al-Maktoum, dans le sud de Dubaï, a constaté un correspondant de l'AFP.

Un autre groupe de passagers à destination du Royaume-Uni doit arriver aux Emirats depuis Kaboul plus tard.

Des dizaines de personnes, dont des Britanniques et des Afghans, certains portant de gros sacs à dos, attendaient à l'une des portes d'embarquement de l'aéroport en présence du personnel de l'ambassade britannique.

12h37

Une résistance aux talibans s'organise dans le Panchir avec le vice-président Amrullah Saleh et le fils du défunt commandant Massoud, a souligné jeudi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, appelant à des pourparlers en vue d'un "gouvernement représentatif" en Afghanistan.

"Les talibans ne contrôlent pas tout le territoire de l'Afghanistan. Des informations arrivent sur la situation dans la vallée du Panchir", au nord-est de Kaboul, "où se concentrent les forces de la résistance du vice-président Saleh et d'Ahmad Massoud", a-t-il relevé lors d'une conférence de presse à Moscou.

11h46

Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud assassiné en 2001 par Al-Qaïda, réclame un soutien américain en armes et munitions pour sa milice en Afghanistan afin de résister aux talibans qui ont repris le pouvoir à Kaboul, dans une tribune publiée mercredi par le quotidien Washington Post. "L'Amérique peut encore être un grand arsenal pour la démocratie" en soutenant ses combattants moujahidines "qui sont à nouveau prêts à affronter les talibans", assure-t-il.

Son père était un héros de la résistance antisoviétique qui lutta ensuite contre les talibans. Il a été élevé en 2019 au rang de héros national en Afghanistan par décret présidentiel, même si les troupes du "Lion du Panchir" ont aussi laissé des souvenirs mitigés aux habitants de Kaboul, piégés au début des années 1990 dans les combats entre moudjahidines rivaux.

11h01

Cinq familles afghanes, particulièrement menacées dans leur pays tombé aux mains des talibans et exfiltrées par la France, ont été accueillies mercredi soir à Lille, a annoncé jeudi la maire PS Martine Aubry sur France inter, précisant que d'autres suivraient.

Les premiers Afghans mis en sécurité par la France sont arrivés mercredi à Paris à bord d'un avion de l'Armée de l'Air, qui transportait plus de 200 passagers dont nombre de femmes et enfants. D'autres évacuations par ce pont aérien sont prévues dans les jours à venir.

Martine Aubry s'était "réjouie" dès mercredi de l'exfiltration d'Afghans "en danger imminent", appartenant notamment au monde de la culture, de l'éducation, de la justice, de la santé, ou des médias, pour nombre desquels elle s'était mobilisée depuis un mois.

09h59

Le groupe jihadiste Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) a félicité les talibans pour leur récente prise du pouvoir en Afghanistan et s'est engagée à poursuivre le jihad "Cette victoire et cette prise de pouvoir nous révèlent que le jihad et le combat représentent le moyen légal et réaliste, sur la base de la charia, de rétablir les droits (et) d'expulser les envahisseurs et les occupants", a déclaré dans un communiqué la branche yéménite d'Al-Qaïda.

Les talibans avaient offert un sanctuaire à Al-Qaïda pendant leur précédent règne de 1996 à 2001, poussant les Etats-Unis à envahir l'Afghanistan à la tête d'une coalition internationale et renverser leur régime en réponse aux attentats du 11 septembre.

Aqpa a par ailleurs qualifié le "jeu de la démocratie" de "mirage trompeur", selon le communiqué relayé par le site spécialisé SITE, qui surveille les réseaux jihadistes dans le monde.

Les Etats-Unis considèrent Aqpa comme la branche la plus dangereuse du réseau mondial d'Al-Qaïda et a ciblé ses combattants au Yémen après les attentats du 11 septembre 2001.

07h58

Les talibans continuent jeudi de contrôler les alentours de l'aéroport de Kaboul, où les complexes opérations d'évacuation se poursuivent laborieusement, mais les États-Unis leur ont reproché d'en entraver l'accès aux Afghans qui souhaitent quitter le pays.

Des dizaines de milliers de personnes ont tenté de fuir l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir dimanche du mouvement islamiste radical, après une campagne militaire expéditive qui lui a permis en dix jours d'entrer dans la capitale.

Ces Afghans, qui se souviennent encore de leur précédent régime, entre 1996 et 2001, et leur bilan catastrophique en matière de respect des droits humains, n'ont aucune confiance dans les multiples assurances données ces derniers jours par les talibans.

06h09

Le premier avion espagnol ramenant de Kaboul une cinquantaine d'Afghans et quelques Espagnols est arrivé jeudi matin à la base militaire de Torrejón de Ardoz (nord-est de Madrid).

L'appareil militaire, un Airbus A400M qui avait quitté Dubaï jeudi soir vers 18H00 GMT, est l'un des trois appareils mobilisés par le gouvernement espagnol pour assurer un pont aérien afin d'exfiltrer d'Afghanistan les quelques Espagnols qui s'y trouvent bloqués depuis la prise du pouvoir des talibans, mais aussi tous les Afghans ayant travaillé avec l'Espagne, ainsi que leurs familles.

Ce premier groupe de rescapés a été accueilli sur le tarmac de la base de Torrejón de Ardoz par le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, et celui de l'Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escrivá.

Ils devaient d'abord se soumettre à certaines formalités, notamment un test de détection du Covid-19.

06h00

Les premiers Afghans mis en sécurité par la France après la chute de leur pays aux mains des talibans sont arrivés mercredi à l'aéroport parisien de Roissy Charles-de-Gaulle. Un avion de l'armée de l'Air transportant plus de 200 passagers, parmi lesquels 25 français et une large majorité d'Afghans, dont un nombre important de femmes et d'enfants, s'est posé peu avant 19H00 GMT.

C'est la deuxième arrivée à Paris d'un vol du pont aérien mis en place par la France pour évacuer Français et Afghans du pays tombé aux mains des talibans.

Une opération qui pourrait durer encore plusieurs jours. Un premier vol lundi transportait principalement des Français.