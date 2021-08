DIRECT – Coronavirus : La vaccination des moins de 12 ans n'est «pas d'actualité», selon Jean-Michel Blanquer

La 4e vague progresse en France. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

13h12

Un tribunal de la très touristique région de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, a décidé jeudi la levée du couvre-feu instauré le mois dernier à Barcelone et dans d'autres municipalités par le gouvernement catalan pour freiner une nouvelle vague de Covid-19.

Le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne (TSJC) estime que la prolongation demandée du couvre-feu, qui vient à échéance jeudi soir, «n'est pas tant justifiée par des raisons sanitaires que par des raisons de sécurité ou d'ordre public» et a donc décidé de ne le maintenir que dans 19 municipalités, au lieu des 148 requises par l'exécutif régional.

12h59

La vaccination des moins de 12 ans contre le Covid-19 n'est "pas d'actualité", a indiqué jeudi le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, à l'approche de la rentrée scolaire.

La vaccination des moins de 12 ans contre le coronavirus, "c'est un sujet qui est regardé à l'échelle mondiale. Il est évidemment très important d'avoir du recul sur ces questions. Au moment où je parle, ce n'est pas d'actualité, c'est vraiment les 12-17 ans qui sont concernés", a déclaré à des médias M. Blanquer, à l'occasion d'un déplacement dans les Hauts-de-Seine. "Le segment des 12-17 ans (pour la vaccination) a été décidé il y a quelque temps à la lumière d'études scientifiques et donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça notre doctrine de référence", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, l'objectif c'est d'avoir les plus de 12 ans qui soient vaccinés (contre le Covid-19) en France", a poursuivi le ministre.

Plus de la moitié des adolescents français de 12 à 17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronanivus cet été, ce qui devrait contribuer à maintenir les établissements scolaires ouverts, selon lui.

Selon Jean-Michel Blanquer, la vaccination des moins de douze ans «n’est pas d’actualité» pic.twitter.com/QIiQJVhjpf — CNEWS (@CNEWS) August 19, 2021

12h46

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.392.364 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT. Plus de 209.192.770 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays.

Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

12h38

L'Iran a franchi la barre des 100.000 morts liés au Covid-19, a affirmé jeudi le ministère de la Santé, alors que le pays a resserré les mesures sanitaires pour freiner la propagation du coronavirus.

Au cours des dernières 24 heures, 31.266 contaminations ont été recensées et 564 personnes sont décédées, a ajouté le ministère. Depuis le début de la pandémie, l'Iran dénombre 4.587.683 infections et 100.255 morts.

12h28

La Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern a annoncé jeudi que le traçage d'une apparition du Covid-19 dans l'archipel progressait et allait permettre d'"éliminer" cette résurgence, alors que le pays est depuis mardi sous un confinement de courte durée.

Les autorités de santé du pays cherchaient à déterminer comment un homme de la ville d'Auckland avait contracté le Covid-19 cette semaine, premier cas d'origine locale en six mois.

Les tests ont permis de montrer que l'individu était porteur d'une souche du variant Delta identifiée en Australie, et Mme Ardern a indiqué que l'enquête se resserrait autour d'une voyageur arrivé de Sydney le 7 août.

10h08

Les voyageurs en provenance du Maroc et d'Algérie non vaccinés devront justifier d'un motif impérieux, présenter un test négatif et s'auto-isoler 10 jours à leur arrivée en France après le placement de ces deux pays sur la liste rouge de la circulation du Covid.

L'arrêté du ministère de la Solidarité et de la Santé établissant ces règles pour ces deux pays ayant des liens étroits avec la France a été publié au journal officiel de jeudi et entrera en vigueur samedi.

La déclaration d'un motif impérieux devra être soutenue par un justificatif et le test PCR ou antigénique négatif devront voir moins de 48 heures. Les arrivants vaccinés devront eux prouver leur statut vaccinal.

09h10

Près de 6 millions de tests Covid ont été effectués la semaine dernière en France, un record atteint sous l'effet de l'extension du pass sanitaire, selon les données officielles rendues publiques jeudi.

Plus des deux tiers (67,4%) de ces dépistages ont été réalisés par test antigénique, précise dans son communiqué la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

Entre le 9 et le 15 août, "5.706.700 tests RT-PCR et antigéniques ont été validés (...), contre 4.194.900 (...) la semaine précédente, soit une augmentation de 1.511.700 tests du SARS-CoV-2", a détaillé le service statistique des ministères sociaux, qui relève une hausse des tests antigéniques de plus de 57%, avec 4 millions de tests réalisés en une semaine.

L'extension du pass sanitaire le 9 août a fait s'accroître la fréquence des tests de 40% par rapport au lundi précédent. L'organisme note par ailleurs un second record, sur une journée, avec plus d'un million de tests validés vendredi 13 août.

07h24

Un premier cas de Covid-19 a été recensé au Village paralympique, ont annoncé jeudi les organisateurs des Jeux paralympiques de Tokyo à cinq jours de l'ouverture de l'événement, alors que le Japon fait face à des nombres d'infections record. La personne concernée est membre du personnel lié aux Jeux et ne réside pas au Japon, ont précisé les organisateurs sans donner plus de détails.

Les organisateurs ont fait état à ce jour de 74 cas de coronavirus liés aux Paralympiques, qui doivent se tenir du 24 août au 5 septembre, principalement parmi des employés et personnes sous contrat résidant au Japon.

Six autres cas ont été signalés par des collectivités locales accueillant des équipes paralympiques qui s'entraînent avant les Jeux. Aucun cas n'avait encore été signalé au Village paralympique, ouvert depuis mardi. Les organisateurs des Jeux olympiques, qui se sont refermés le 8 août, ont estimé avoir réussi à empêcher une propagation majeure des infections grâce à leurs strictes mesures sanitaires.

A ce jour, 546 cas positifs liés aux JO ont été recensés, et certains experts ont estimé au contraire que la tenue des Jeux était en contradiction avec le message du gouvernement sur la situation sanitaire et avait contribué à la hausse des infections dans le pays.

07h02

De nouveaux renforts de soignants vont être envoyés vendredi en Guadeloupe et en Martinique, d'où une dizaine de malades devraient être évacués vers la métropole dans les prochains jours, a indiqué mercredi le ministère de la Santé à l'AFP. Le pont aérien se poursuit pour soulager les hôpitaux antillais saturés par les cas de Covid-19.

"Un peu plus de 120" soignants sont partis mardi pour la Guadeloupe et la Martinique, et "d'autres renforts arrivent vendredi", toujours "équitablement répartis entre les deux îles", selon le ministère.

Ces professionnels de santé --dont le nombre n'a pas été précisé-- doivent assurer "la relève" des 240 médecins, infirmiers et aide-soignants arrivés la semaine dernière.

Au CHU de Guadeloupe, 40% des lits sont désormais occupés par des patients Covid-19, et la morgue est saturée, a indiqué mercredi Gérard Cotellon, le directeur général du CHU à l'AFP. Les 46 lits de réanimation ouverts sont occupés et les urgences enregistrent jusqu'à 80 passages par jour, pour le Covid uniquement.