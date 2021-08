DIRECT – Coronavirus : premier cas de Covid-19 recensé au Village paralympique à Tokyo

La 4e vague progresse en France. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

07h24

Un premier cas de Covid-19 a été recensé au Village paralympique, ont annoncé jeudi les organisateurs des Jeux paralympiques de Tokyo à cinq jours de l'ouverture de l'événement, alors que le Japon fait face à des nombres d'infections record. La personne concernée est membre du personnel lié aux Jeux et ne réside pas au Japon, ont précisé les organisateurs sans donner plus de détails.

Les organisateurs ont fait état à ce jour de 74 cas de coronavirus liés aux Paralympiques, qui doivent se tenir du 24 août au 5 septembre, principalement parmi des employés et personnes sous contrat résidant au Japon.

Six autres cas ont été signalés par des collectivités locales accueillant des équipes paralympiques qui s'entraînent avant les Jeux. Aucun cas n'avait encore été signalé au Village paralympique, ouvert depuis mardi. Les organisateurs des Jeux olympiques, qui se sont refermés le 8 août, ont estimé avoir réussi à empêcher une propagation majeure des infections grâce à leurs strictes mesures sanitaires.

A ce jour, 546 cas positifs liés aux JO ont été recensés, et certains experts ont estimé au contraire que la tenue des Jeux était en contradiction avec le message du gouvernement sur la situation sanitaire et avait contribué à la hausse des infections dans le pays.

07h02

De nouveaux renforts de soignants vont être envoyés vendredi en Guadeloupe et en Martinique, d'où une dizaine de malades devraient être évacués vers la métropole dans les prochains jours, a indiqué mercredi le ministère de la Santé à l'AFP. Le pont aérien se poursuit pour soulager les hôpitaux antillais saturés par les cas de Covid-19.

"Un peu plus de 120" soignants sont partis mardi pour la Guadeloupe et la Martinique, et "d'autres renforts arrivent vendredi", toujours "équitablement répartis entre les deux îles", selon le ministère.

Ces professionnels de santé --dont le nombre n'a pas été précisé-- doivent assurer "la relève" des 240 médecins, infirmiers et aide-soignants arrivés la semaine dernière.

Au CHU de Guadeloupe, 40% des lits sont désormais occupés par des patients Covid-19, et la morgue est saturée, a indiqué mercredi Gérard Cotellon, le directeur général du CHU à l'AFP. Les 46 lits de réanimation ouverts sont occupés et les urgences enregistrent jusqu'à 80 passages par jour, pour le Covid uniquement.