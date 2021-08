La nouvelle idée d'Amazon pour s'étendre encore plus

Le géant du commerce en ligne Amazon prévoit d'ouvrir plusieurs grands magasins aux Etats-Unis, poursuivant la percée de cet ogre de l'internet dans le commerce de détail physique.

Les premiers grands magasins Amazon pourraient voir le jour dans les Etats de l'Ohio et en Californie, croit savoir le Wall Street Journal qui a dévoilé l'information jeudi en citant des sources proches du dossier.

Leur taille serait d'un peu moins de 3.000 mètres carrés, poursuit le quotidien américain, un espace relativement modeste en comparaison avec les traditionnels centres commerciaux dans le pays.

Le géant du commerce en ligne pourrait y vendre ses propres produits, allant des vêtements au matériel électronique en passant par les meubles, mais d'autres grandes marques pourraient également être présentes dans ces espaces.

Amazon Plans to Open Large Retail Locations Akin to Department Stores - The Wall Street Journal https://t.co/DwrObqAXaD a través de @GoogleNews

— Juan Palma (@jeps2009) August 19, 2021