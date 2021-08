Sénégal : à 12 ans, il construit son propre télescope en objets recyclés

Un enfant qui vise les étoiles. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont découvert ces dernières heures Malick Ndiaye, écolier de 12 ans au Sénégal, qui a construit son propre télescope.

Elève à Diourbel, ville située à l'est de Dakar et de Thiès, il a en effet récupéré des objets recyclés divers pour construire cet outil. Parmi ceux-ci d'après Seneweb, qui relaie l'information, on trouve des verres de lunettes, des canettes de boissons ou encore du carton.

Face à la passion du jeune garçon, de nombreux appels ont été lancés pour l'aider à poursuivre cette voie. Et parmi ceux qui ont écouté, on retrouve Maram Kaire, astronome sénégalais et président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie (ASPA).

«Ça m'a rempli d'émotion», a expliqué le scientifique sur son compte Facebook. Pour récompenser Malick Ndiaye, il a donc décidé de lui offrir une véritable lunette astronomique. De plus, il explique que l'ASPA le formera pour qu'il sache comment se servir de l'outil. «Nous allons continuer à suivre inch'Allah et vivement que le virus des étoiles contamine d'autres jeunes, futurs scientifiques», termine Maram Kaire. Le début d'une carrière prometteuse ?