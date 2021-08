Argentine : une photo du président lors d’une fête crée une vive polémique

Une photo exhumée du président argentin Alberto Fernandez célébrer l’anniversaire de son épouse à la résidence présidentielle en pleine pandémie, a suscité l’indignation d'une partie de l'opinion publique à quelques jours des élections législatives.

Les proches des victimes du Covid-19 ont défilé dans les rues de Buenos Aires, peu après le 11 août, date de la publication de la photographie. Et pour cause, sur l’image on aperçoit le président argentin, Alberto Fernandez fêter l’anniversaire de son épouse Fabiola Yanez avec une dizaine d’invités sans masques et sans distanciation sociale. La scène s’est déroulée un an plus tôt, en juillet 2020, à la résidence présidentielle en banlieue nord de Buenos Aires, alors même que tous les rassemblements étaient interdits dans le pays.

Les habitants de la capitale et de sa région traversaient, à cette période, un isolement strict, pour faire face à la pandémie de Covid-19 : la circulation des personnes était réservée aux cas exceptionnels, les écoles et commerces non essentiels fermés, et les regroupements sociaux à l’intérieur comme à l’extérieur absolument interdits.

Al final el mayor organizador de clandestinas fue Alberto Fernández pic.twitter.com/mhDL0zoFxo — Lucio Martínez Villada (@luciomvl) August 18, 2021

Une photo epinglée par l'opposition

En pleine campagne pour les élections législatives de novembre prochain, Alberto Fernandez a reconnu sa faute en déclarant «c’était une erreur, je l’assume et je demande pardon». Le président a toutefois exclu toute idée de quitter le pouvoir suite à la menace d’un procès en destitution lancée par l'opposition.

Reste que l’image a choqué jusque dans les rangs des partisans du régime présidentiel actuel. Une réaction compréhensible dans ce pays où la pandémie de Covid-19 a fait plus de 109.000 morts, et où plus de cinq millions de personnes ont été infectées par le coronavirus sur les 43,5 millions d'habitants.