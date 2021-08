DIRECT – Afghanistan : l'opération d'évacuation à Kaboul est l'une des «plus difficiles de l'histoire», souligne Joe Biden

L'Afghanistan est tombé lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

19h53

Joe Biden a affirmé qu'il ne pouvait pas garantir "l'issue finale" de l'opération d'évacuation à Kaboul, l'une des "plus difficiles de l'histoire" au terme d'une guerre longue de vingt ans en Afghanistan.

"Je ne peux pas promettre ce qu'en sera l'issue finale", a déclaré le président américain lors d'un discours à la Maison Blanche, en annonçant que les Etats-Unis avaient évacué 13.000 personnes d'Afghanistan depuis le 14 août.

17h10

L'Otan appelle les talibans à permettre aux personnes voulant être évacuées de quitter l'Afghanistan et à ce que les pays membres de l'Alliance restent en "étroite collaboration" concernant les opérations d'évacuation.

17h03

Le président russe Vladimir Poutine appelle à empêcher "l'effondrement" de l'Afghanistan, désormais aux mains des talibans, et à ne pas permettre aux "terroristes" de quitter ce pays, y compris en se faisant passer pour des réfugiés.

14h48

Un pont aérien mobilise depuis dimanche des avions du monde entier pour évacuer des diplomates, d'autres étrangers et des Afghans de l'aéroport de Kaboul, dont les abords sont étroitement contrôlés par les talibans. Les Etats-Unis, qui prévoient d'évacuer plus de 30.000 Américains et civils afghans via leurs bases au Koweït et au Qatar, ont déjà acheminé plus de 7.000 personnes depuis le début des opérations d'évacuation le 14 août.

Au total, près de 12.000 personnes ont été évacuées par les Etats-Unis depuis la fin juillet. Parmi eux, des citoyens américains, des membres de l'ambassade américaine, et des Afghans ayant travaillé pour les Etats-Unis.

Un deuxième avion militaire espagnol a quitté Kaboul vendredi vers 4h30 GMT pour Dubai avec 110 personnes, principalement des collaborateurs afghans de l'ambassade d'Espagne et leurs familles. Tous les ressortissants espagnols ont déjà été rapatriés, a annoncé le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

13h02

Les deux plus hauts dirigeants de l'Union européenne, Charles Michel et Ursula von der Leyen, seront samedi à la base militaire de Torrejon de Ardoz, près de Madrid, afin d'y visiter le centre d'accueil installé par l'Espagne pour les employés afghans des institutions de l'UE exfiltrés de Kaboul, a annoncé vendredi le chef de la diplomatie espagnole.

«La base de Torrejón sera demain (samedi) le centre de l'Europe», a affirmé José Manuel Albares dans une interview à la radio Cadena Ser à propos de la visite du président du Conseil européen et de la présidente de la Commission européenne, qui seront accompagnés par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. M. Albares a précisé que ce centre, installé par l'armée de l'Air espagnole en quatre jours, pourrait accueillir un millier de personnes et serait «un hub», «le centre logistique de l'Europe, car ici vont transiter tous les Afghans qui ont collaboré avec les différentes institutions de l'UE».

09h38

"Une personne sur trois" est en situation d'insécurité alimentaire en Afghanistan, en raison des effets combinés de la guerre dans le pays et des conséquences du réchauffement climatique, selon la représentante du Programme alimentaire mondial (PAM) en Afghanistan, Mary-Ellen McGroarty.

Lors d'un entretien à l'AFP par téléphone depuis Kaboul, la responsable a expliqué vouloir rester dans le pays et maintenir autant que possible l'action du PAM envers les populations les plus fragilisées par l'insurrection victorieuse des talibans et les déplacements de population qu'elle a provoqués.

Au-delà du conflit, la population afghane était déjà aux prises avec une grave crise alimentaire et 2021 était déjà partie pour être "une année extrêmement difficile" sur ce plan, souligne-t-elle.

08h53

La crainte grandit vendredi que les promesses des talibans de se montrer cléments et tolérants soient sans lendemain, après la publication d'un document confidentiel de l'ONU démontrant qu'ils ont intensifié leur traque des Afghans ayant travaillé avec les forces étrangères. Le rapport, rédigé par un groupe d'experts d'évaluation des risques pour l'ONU et consulté jeudi par l'AFP, affirme que les talibans possèdent des "listes prioritaires" de personnes qu'ils souhaitent arrêter.

Les plus à risque sont ceux qui occupaient des postes à responsabilité au sein des forces armées afghanes, de la police et des unités de renseignement, selon le document. Depuis leur prise du pouvoir dimanche, après une campagne militaire fulgurante, les talibans ont tenté de convaincre le monde et les Afghans qu'ils ne chercheraient pas à se venger de leurs anciens ennemis et qu'ils entendaient œuvrer à la réconciliation nationale.

07h06

Des talibans à la recherche d'un journaliste travaillant pour Deutsche Welle (DW) ont tué par balle un membre de sa famille et en ont blessé gravement un autre en Afghanistan, a indiqué vendredi matin cette radio allemande sur son site internet. L'identité du journaliste visé, qui est désormais installé en Allemagne, n'a pas été précisée.

Plusieurs autres membres de sa famille ont été en mesure de prendre la fuite in extremis tandis que les talibans faisaient du porte-à-porte pour lui mettre la main dessus. "L'assassinat d'un proche de l'un de nos éditeurs par les talibans hier (jeudi) est incroyablement tragique et illustre le vif danger dans lequel tous nos employés et leurs familles en Afghanistan se trouvent", a commenté Peter Limbourg, directeur général de DW, dans un communiqué. "Il est évident que les talibans effectuent d'ores et déjà des opérations organisées à la recherche de journalistes, à la fois à Kaboul et dans les provinces", a-t-il ajouté. "Le temps nous est compté!"

Selon le site de DW, les talibans ont mené des raids dans les domiciles d'au moins trois de ses journalistes. Il souligne également que Nematullah Hemat, de la chaîne privée de télévision Ghargasht TV, aurait été enlevé par les talibans et, faisant référence à des sources gouvernementales, que le patron de la station de radio Paktia Ghag avait été abattu.

06h59

Deux avions militaires canadiens vont effectuer des rotations en direction de Kaboul pour rapatrier des citoyens canadiens, des résidents permanents et des ressortissants afghans, a indiqué jeudi soir la Défense nationale.

"Les Globemasters (avions) sont en train d'être reconfigurés pour transporter un maximum de personnes de la façon la plus sûre possible", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère.

Le gouvernement canadien a confirmé que du personnel militaire était arrivé à Kaboul pour coordonner les efforts d'évacuation avec les Etats-Unis et ses alliés.

06h44

Facebook, qui a banni les talibans de toutes ses applications, a dévoilé jeudi des mesures pour protéger les utilisateurs vulnérables en Afghanistan, où le groupe fondamentaliste islamiste a pris le pouvoir.

"Pendant la semaine écoulée, nos équipes ont travaillé jour et nuit pour faire tout notre possible pour aider à garder les gens en sécurité", a tweeté Nathaniel Gleicher, le directeur des règlements sur la sécurité du groupe californien.

Suivant les recommandations de défenseurs des droits humains, de journalistes et d'ONG, le réseau social a mis en place une fonctionnalité qui permet à un utilisateur de "verrouiller son compte en un seul clic".

Le verrouillage empêche les personnes qui ne sont pas dans ses contacts de télécharger ou partager sa photo de profil ou de voir les contenus publiés sur son fil. Les utilisateurs d'Instagram en Afghanistan vont eux recevoir des notifications les informant des méthodes pour protéger leur compte.

06h00

Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d'une "étroite coopération" internationale sur la crise en Afghanistan en s'entretenant jeudi tour à tour avec ses homologues américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine ainsi qu'avec le chef du gouvernement italien Mario Draghi, selon l'Elysée.

Au cours de son entretien téléphonique dans la soirée avec le président américain, Emmanuel Macron "a souligné la nécessité absolue d'assurer une coordination entre alliés, rapide et concrète sur le terrain, pour permettre l'évacuation de nos ressortissants, des Afghanes et des Afghans qui ont travaillé pour les alliés, ainsi que de celles et ceux qui sont menacés", a indiqué la présidence française. "Nous ne pouvons pas les abandonner", a affirmé le chef de l'Etat, en évoquant une "responsabilité morale".

Joe Biden et Emmanuel Macron "sont convenus de renforcer leur action commune en matière humanitaire, politique et de lutte contre le terrorisme dans les prochains jours, en particulier dans le cadre du G7", selon l'Elysée.

Un peu plus tôt, au cours de son entretien avec M. Poutine, qui a duré plus d’une heure et demi, M. Macron a notamment discuté des "attentes prioritaires à l’égard des talibans", qui ont pris le pouvoir à Kaboul: "lutte contre la drogue et les trafics d’armes, rupture avec les mouvements terroristes internationaux, respect du droit des femmes", a indiqué la présidence.

Les deux présidents "sont convenus de se coordonner étroitement dans les jours et semaines à venir, sur le plan bilatéral ainsi qu’au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, comme dans le cadre du G20", a-t-elle ajouté.

Auparavant, MM. Macron et Draghi s'étaient également accordés sur la "nécessité d’une étroite coopération" au sein de l'UE "afin de mener à bien l’évacuation d’Européens et des Afghans les plus menacés, ainsi que pour anticiper les conséquences de la crise afghane", selon l'Elysée.