DIRECT – Coronavirus : un peu plus de 10.500 personnes hospitalisées en France

La 4e vague progresse en France. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

19h09

Plus de 200 nouveaux malades du Covid-19 ont été admis en réanimation ces dernières 24 heures, un afflux de patients qui se fait vivement ressentir dans les Bouches-du-Rhône, en Guadeloupe, Martinique et dans le Nord, selon les chiffres de Santé Publique France.

L'épidémie continue de peser sur le système hospitalier, puisque ce sont désormais 2.091 malades du coronavirus qui sont pris en charge dans les services de soins critiques, contre 2.049 la veille, la poussée entamée fin juillet se poursuivant.

Tous services confondus, 10.515 lits d'hôpital étaient occupés par des malades du Covid vendredi, contre 10.392 la veille. Sur l'ensemble de la France, 887 nouveaux malades ont été hospitalisés au cours des 24 dernières heures.

15h51

Les Philippines ont enregistré un nouveau record de contaminations par le Covid-19 en 24 heures, alors que les autorités allègent les restrictions sanitaires pour soulager l'économie, face aux difficultés financières de la population.

14h38

La circulation du virus causant le Covid-19 «reste intense» en France avec une situation «très critique» aux Antilles mais Santé Publique France a décelé un «mini-plateau» dans la progression des nouvelles contaminations en métropole.

Dans son point épidémiologique hebdomadaire de vendredi, l'organisme public confirme «des taux d'incidence extrêmement élevés, des capacités hospitalières saturées et un excès important de la mortalité» en Martinique et Guadeloupe. Mais dans le reste du pays, la «légère augmentation du taux d'incidence» sur la semaine du 9 au 15 août (+3%) s'explique, selon SPF, «vraisemblablement par une forte augmentation du taux de dépistage», liée à la mise en place du pass sanitaire (attestation de vaccination ou de test négatif) pour entrer dans les bars, restaurants, lieux culturels et de loisirs.

«C'est plutôt une bonne nouvelle», a estimé Daniel Levy-Bruhl de la direction des maladies infectieuses, soulignant que «l'incidence continue d'augmenter mais très faiblement cette semaine». Ce qui permet d'émettre l'hypothèse que «sur deux semaines consécutives on aurait un mini-plateau», a poursuivi l'épidémiologiste, tout en soulignant que «c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'on a atteint un plateau, a fortiori le pic» de la quatrième vague.

12h37

81,06% des adolescents de 12 ans et plus ont reçu au moins une première injections à la date du 19 août, selon la Direction générale de la Santé.

10h36

Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a reçu vendredi une troisième dose de vaccin contre le coronavirus, encourageant la population à l'imiter après que l'âge minimal pour recevoir une dose de rappel a été abaissé à 40 ans, sur fond d'une hausse des contaminations.

Selon son bureau, M. Bennett, 49 ans, est le premier dirigeant du monde à recevoir une dose de rappel.

"Si vous allez vous faire vacciner avec une troisième dose, nous pouvons éviter un quatrième confinement", a déclaré M. Bennett avant de se faire vacciner dans un hôpital public de Kfar Saba (centre). "Nous constatons la grande efficacité des vaccins, c'est sûr, et c'est la façon d'en finir avec le virus".

09h55

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé vendredi des résultats encourageants pour un traitement contre le Covid-19 qui permet de réduire fortement le risque de développer une forme symptomatique de la maladie chez les patients fragiles.

Ce traitement par anticorps, dont le nom de code est AZD7442, n'avait toutefois auparavant pas montré son efficacité sur les personnes déjà exposées au virus. Mais en l'administrant avant d'être en contact avec le virus, les résultats sont là, explique AstraZeneca dans un communiqué.

Dans ce cas, il réduit de 77% le risque de développer une forme symptomatique, selon des données de phase 3, c'est-à-dire des essais cliniques de grande ampleur destinés à mesurer sa sûreté et son efficacité. AstraZeneca indique même qu'il n'y a eu aucun cas sévère de Covid-19 ou de décès.

06h12

Le confinement de Sydney, qui a débuté il y a deux mois, a été prolongé vendredi d'un mois alors que la plus grande ville d'Australie tente désespérément d'endiguer un regain épidémique de Covid-19 dû au variant Delta.

"Malheureusement, le nombre de cas ne cesse d'augmenter", a affirmé la Première ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, reconnaissant avoir eu à prendre une décision "difficile".

Après avoir enregistré un petit nombre de contaminations depuis le début de la pandémie, Sydney compte désormais plus de 600 cas par jour. Le confinement restera en vigueur dans toute la ville jusqu'à la fin septembre.

Les habitants vivant dans les parties les plus touchées seront soumis à un couvre-feu nocturne et ne pourront sortir qu'une heure par jour pour pratiquer une activité physique. Environ un millier de militaires ont été déployés pour aider la police à faire respecter les mesures que de plus en plus d'habitants tentent d'enfreindre.