Vidéo: des policiers sauvent un homme tombé sur les rails du métro à New York

Un acte de bravoure. A New York, des policiers n'ont écouté que leur courage pour sauver un homme, tombé sur les rails du métro, à quelques secondes de l'arrivée des rames.

L'accident s'est produit dans une station située dans le Bronx. Sur une vidéo, il est possible d'apercevoir un homme inconscient, allongé sur les rails, pendant que les témoins appellent au secours.

NYPD cops help New Yorkers at any cost!





When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 19, 2021