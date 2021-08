DIRECT – Afghanistan : les évacuations se poursuivent à l'aéroport de Kaboul

L'Afghanistan est tombé lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

08h22

Le cofondateur des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar, est arrivé samedi à Kaboul avec d'autres membres du groupe et responsables politiques afin d'établir un nouveau gouvernement afghan. «Il sera à Kaboul pour rencontrer des responsables jihadistes et des responsables politiques pour l'établissement d'un gouvernement inclusif», a déclaré à l'AFP un haut responsable taliban.

08h01

La gigantesque opération d'évacuation à kaboul, qualifiée vendredi par Joe Biden de «l'une des plus difficiles de l'histoire», mobilise depuis dimanche, dans des conditions chaotiques, des avions du monde entier pour évacuer par l'aéroport de la capitale afghane des diplomates, d'autres étrangers et des Afghans fuyant un pays tombé aux mains des talibans.

Les Etats-Unis, qui prévoient d'évacuer plus de 30.000 Américains et civils afghans via leurs bases au Koweït et au Qatar, ont déjà évacué plus de 13.000 personnes depuis le début des opérations le 14 août, a indiqué vendredi le président américain. Mais Joe Biden a affirmé qu'il ne pouvait pas garantir «l'issue finale» de l'opération d'évacuation à Kaboul, l'une des «plus difficiles de l'histoire» au terme d'une guerre longue de vingt ans en Afghanistan.

07h11

Un quatrième avion d'exfiltrés de Kaboul s'est posé vendredi soir à Paris, avec à son bord une centaine de personnes dont 99 Afghans, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, dans le cadre du pont aérien mis en place par la France. Quatre Français étaient également à bord selon le communiqué.

«Un accompagnement médico-psychologique et matériel est immédiatement proposé. Des procédures accélérées ont été mises en place pour délivrer des visas aux ressortissants des pays tiers, après les vérifications nécessaires et dans un objectif de garantie de la sécurité intérieure», selon le communiqué.

C'est la quatrième arrivée à Paris d'un avion militaire français dans le cadre du pont aérien mis en place par la France pour évacuer Français et Afghans qui fuient Kaboul tombé dimanche aux mains des talibans.

06h28

L'armée américaine en Afghanistan a déployé trois hélicoptères pour évacuer 169 Américains n'ayant pas pu se rendre à l'aéroport de Kaboul, a indiqué vendredi un responsable américain.

Trois appareils Chinook ont quitté le périmètre sécurisé de l'aéroport pour rallier un hôtel non loin de là, le Baron, et embarquer les ressortissants américains, a précisé le porte-parole du Pentagone, John Kirby. C'est la première fois depuis le début de la crise que l'armée américaine fait montre de sa capacité à quitter l'enceinte sécurisée de l'aéroport pour venir en aide à des personnes souhaitant quitter le pays.