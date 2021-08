Bientôt des prénoms pour les vagues de chaleur ?

Le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre, entraînant dans de nombreux pays des épisodes de sécheresse et de gigantesques incendies. Des scientifiques grecs proposent donc de nommer les vagues de chaleurs, au même titre que des tempêtes et ouragans.

L’objectif : sensibiliser la population aux dangers des vagues de chaleur, et lui faire prendre conscience de l’importance du phénomène avant qu’il n’engendre, par exemple, des feux de forêt, comme ceux qui ont ravagé la Grèce cet été. «Nous pensons que les gens seront mieux préparés à faire face à un événement météorologique à venir si cet événement a un nom», a déclaré Kostas Lagouvardos, directeur de recherche à l'Observatoire national d'Athènes, rapporte The Guardian. «Cela aiderait les gens à comprendre le danger qui se profile tout en permettant aux décideurs de déclencher des politiques qui les protégeraient mieux.»

Car les épisodes de forte chaleur tuent, parfois beaucoup plus que les tempêtes ou les ouragans, si bien que les scientifiques les considèrent comme des «tueurs silencieux». Rien qu’en France, la canicule de 2003 a causé 19.490 décès selon les chiffres officiels, et environ 70.000 morts pour l'ensemble de l’Europe.

Avec les changements climatiques, ces vagues de chaleur pourraient être de plus en plus intenses. Cet été, la Sicile a atteint un record européen, avec une température de 48,8°C enregistrée dans la région de Syracuse.

Créer une classification des vagues de chaleur

En août 2020, la fondation américaine Adrienne Arsht-Rockefeller a annoncé la création de l’Alliance pour la résilience face à la chaleur extrême, avec le soutien de plusieurs villes, notamment Athènes, Mexico, Melbourne ou encore Tel Aviv, et d’organisations comme La Croix Rouge.

Ce collectif demande la création de grilles pour catégoriser les vagues de chaleur et souhaite que des noms leur soient attribués. Le Centre national des Ouragans américain utilise par exemple une classification, faisant des différences entre les «tempêtes tropicales», d’intensité moins importantes que les ouragans, qui sont eux-mêmes classés par niveaux, de un à cinq, en fonction de la vitesse des vents. «Les mêmes principes peuvent être appliqués à la chaleur extrême», affirme la fondation dans un communiqué.

Si la création de critères d'évaluation des canicules est délicate, le professeur Lagouvardos a tout de même expliqué au média britannique que les vagues de chaleur sont plus faciles à prévoir en intensité et en durée que les tempêtes. Les scientifiques grecs souhaiteraient notamment pouvoir nommer une vague de chaleur à partir du moment où des températures de plus de 40°C se font ressentir pendant plus d'une semaine.