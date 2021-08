Covid-19 : le révérend Jesse Jackson hospitalisé

Bien que vacciné contre le coronavirus, le révérend Jesse Jackson, pasteur et figure de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, a été hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19.

Agé de 79 ans, Jesse Jackson a été admis au Northwestern Hospital de Chicago avec sa femme Jacqueline Jackson, 77 ans, a indiqué l'organisation «Rainbow PUSH Coalition» (RPC), qu'il préside, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

«Les médecins surveillent leur état de santé»

Both @RevJJackson, Sr. & @MrsJacquelineL3 are in the hospital after having tested positive for COVID-19. We are grateful for all of your prayers and get well-wishes. pic.twitter.com/WrMyFAMPzJ

— RainbowPUSHCoalition (@RPCoalition) August 22, 2021