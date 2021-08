DIRECT – Afghanistan : Toutes les demandes d'Afghans voulant être exfiltrés sont instruites, annonce Jean-Yves Le Drian

L'Afghanistan est tombé lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

07h18

Les cas de tous les Afghans qui sollicitent les autorités françaises pour demander à être exfiltrés de leur pays tombé aux mains des talibans sont examinés, a assuré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

«Tous les cas qui se sont manifestés -et leur nombre s'allonge de jour en jour avec des centaines de noms- sont instruits», a déclaré le ministre dans le Journal du Dimanche (JDD).

Depuis l'instauration du pont aérien mis en place après la chute de Kaboul dimanche, l'Armée de l'Air a déjà transporté jusqu'à Paris plus de 600 personnes sur quatre vols, dont une très large majorité d'Afghans, auxquels s'ajoutent 625 personnes qui avaient été transférés entre mai et juillet en prévision de la prise de pouvoir des talibans.

07H04

Une cinquième rotation du pont aérien mis en place par l'armée française pour exfiltrer les Français et certains Afghans de Kaboul a permis l'arrivée samedi soir à Paris d'une centaine de personnes, a annoncé l'Etat-major.

«Ce soir, le 5ème vol en provenance d'Abou Dabi s'est posé à Paris. A son bord, plus de 100 ressortissants français et afghans évacués de Kaboul par les armées françaises et désormais en sécurité», a tweeté l'Etat-major français. Le pont aérien français transporte les exfiltrés de Kaboul à Abou Dhabi, sur une base militaire française, puis jusqu'à Paris.

06H57

Les ressortissants américains doivent éviter de se déplacer vers l'aéroport de Kaboul à cause de «potentielles menaces de sécurité», a exhorté samedi l'ambassade des Etats-Unis en Afghanistan.

La nature de ces menaces n'a pas été précisée, mais un responsable de la Maison Blanche a fait savoir que Joe Biden avait discuté samedi matin avec de hauts responsables de son gouvernement «de la situation sécuritaire en Afghanistan et des opérations de contre-terrorisme, y compris l'EI», le groupe Etat islamique.

Le bulletin publié sur le site internet de l'ambassade faisait état de «potentielles menaces de sécurité à l'extérieur des portes de l'aéroport de Kaboul».