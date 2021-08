DIRECT – Afghanistan : une réunion du G7 se tiendra mardi, annonce Boris Johnson

L'Afghanistan est tombé lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

16h06

Vladimir Poutine a appelé dimanche à empêcher un afflux de réfugiés en provenance d'Afghanistan parmi lesquels pourraient se cacher des «combattants déguisés», à la suite de la conquête du pays par les talibans.

«Nos partenaires occidentaux demandent avec insistance d'accueillir les réfugiés dans les pays d'Asie centrale jusqu'à ce qu'ils aient un visa pour les Etats-Unis ou pour d'autres pays», a déclaré le président russe, lors d'une réunion avec des responsables du parti au pouvoir Russie unie.

«Mais qui peut être (caché) parmi ces réfugiés, comment peut-on le savoir ?», a-t-il souligné, en estimant que «des centaines, voire des centaines de milliers ou peut-être des millions» de personnes pourraient vouloir fuir le territoire afghan. La Russie «ne veut pas de ces éléments en provenance d'Afghanistan ou d'autres pays», a-t-il insisté.

15h57

Les Etats-Unis ont réquisitionné les avions de plusieurs compagnies aériennes privées afin d'aider à l'évacuation des personnes fuyant l'Afghanistan, a annoncé ce dimanche le ministère de la Défense américain.

Ces 18 avions mobilisés ne décolleront pas de l'aéroport de Kaboul, précise le Pentagone dans un communiqué, mais aideront à transporter les personnes ayant été évacuées vers des pays tiers, comme le Qatar ou les Emirats arabes unis.

Ce programme américain, appelé CRAF, n'a été déclenché que deux fois par le passé, pendant la guerre du Golfe en 1990-1991, puis en 2002-2003 durant l'invasion de l'Irak.

14H56

La réunion virtuelle des dirigeants du G7 sur la situation en Afghanistan se tiendra mardi, a annoncé dimanche le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays assure actuellement la présidence du «groupe des 7» (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni).

«Je convoquerai mardi les dirigeants du G7 pour des discussions urgentes sur la situation en Afghanistan. Il est vital que la communauté internationale travaille ensemble pour assurer des évacuations sûres, prévenir une crise humanitaire et aider le peuple afghan à protéger les progrès (réalisés) les 20 dernières années», a déclaré le chef du gouvernement sur Twitter.

13H33

Une Afghane a donné naissance à une petite fille dans un avion militaire américain qui l'évacuait vers la base de Ramstein, en Allemagne, a annoncé le commandement mobile aérien de l'US Air Force sur Twitter.

En plein vol samedi depuis une base américaine au Moyen-Orient et à destination de l'Allemagne, la femme enceinte a commencé à ressentir des contractions et «des complications», selon ce tweet.

Le commandant de l'avion a alors «décidé de descendre en altitude pour augmenter la pression dans l'avion, ce qui a permis (...) de sauver la vie de la mère», poursuit le Air Mobility Command sur le réseau social. La mère et la petite fille «sont en bonne santé», selon ce tweet.

12H02

Les États-Unis sont responsables du chaos à l'aéroport de Kaboul où des milliers d'Afghans continuent désespérément à attendre un vol pour fuir le pays et cela doit cesser «le plus tôt possible», a estimé dimanche un haut responsable taliban.

«L’Amérique, avec toute sa puissance et ses équipements (...), a échoué à ramener l'ordre à l'aéroport. Il y a la paix et le calme dans tout le pays, mais il n'y a que le chaos à l'aéroport de Kaboul (...) Cela doit cesser le plus tôt possible», a déclaré ce responsable, Amir Khan Mutaqi.

09H11

Sept Afghans sont morts dans le chaos près de l'aéroport de Kaboul, où des milliers de personnes se massent pour tenter d'évacuer le pays après la prise de pouvoir des talibans, a annoncé dimanche le ministère britannique de la Défense.

«Nos pensées les plus sincères vont aux familles des sept civils afghans qui sont malheureusement morts dans la foule à Kaboul», a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense dans un communiqué.

«Les conditions sur le terrain restent extrêmement difficiles, mais nous faisons tout notre possible pour gérer la situation de la manière la plus sûre et la plus sécurisée possible», a-t-il ajouté.

07h18

Les cas de tous les Afghans qui sollicitent les autorités françaises pour demander à être exfiltrés de leur pays tombé aux mains des talibans sont examinés, a assuré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

«Tous les cas qui se sont manifestés -et leur nombre s'allonge de jour en jour avec des centaines de noms- sont instruits», a déclaré le ministre dans le Journal du Dimanche (JDD).

Depuis l'instauration du pont aérien mis en place après la chute de Kaboul dimanche, l'Armée de l'Air a déjà transporté jusqu'à Paris plus de 600 personnes sur quatre vols, dont une très large majorité d'Afghans, auxquels s'ajoutent 625 personnes qui avaient été transférés entre mai et juillet en prévision de la prise de pouvoir des talibans.

07H04

Une cinquième rotation du pont aérien mis en place par l'armée française pour exfiltrer les Français et certains Afghans de Kaboul a permis l'arrivée samedi soir à Paris d'une centaine de personnes, a annoncé l'Etat-major.

«Ce soir, le 5ème vol en provenance d'Abou Dabi s'est posé à Paris. A son bord, plus de 100 ressortissants français et afghans évacués de Kaboul par les armées françaises et désormais en sécurité», a tweeté l'Etat-major français. Le pont aérien français transporte les exfiltrés de Kaboul à Abou Dhabi, sur une base militaire française, puis jusqu'à Paris.

06H57

Les ressortissants américains doivent éviter de se déplacer vers l'aéroport de Kaboul à cause de «potentielles menaces de sécurité», a exhorté samedi l'ambassade des Etats-Unis en Afghanistan.

La nature de ces menaces n'a pas été précisée, mais un responsable de la Maison Blanche a fait savoir que Joe Biden avait discuté samedi matin avec de hauts responsables de son gouvernement «de la situation sécuritaire en Afghanistan et des opérations de contre-terrorisme, y compris l'EI», le groupe Etat islamique.

Le bulletin publié sur le site internet de l'ambassade faisait état de «potentielles menaces de sécurité à l'extérieur des portes de l'aéroport de Kaboul».