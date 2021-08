Etats-Unis : la tempête Henri commence à toucher les côtes

Alors que les premiers effets se faisaient sentir depuis plusieurs heures, la tempête Henri est arrivée ce dimanche sur le sol américain, et devrait frapper une partie de la côte est.

C'est l'Etat de Rhode Island (nord-est) qui a été le premier touché aux alentours de 12h heure locale. Selon les autorités, des inondations et des coupures de courant sont à prévoir. D'ailleurs, malgré la rétrogradation d'Henri d'ouragan à tempête tropicale, les responsables politiques appellent à la plus grande prudence.

Andrew Cuomo, gouverneur de l'Etat de New York, avait déclaré quelques heures plus tôt : «Il y a encore de quoi s'inquiéter. Nous ne sommes pas hors de danger.» C'est pourquoi un grand concert organisé à Central Park, en guise de retrouvailles entre les artistes et leur public après la crise du Covid-19, a été arrêté samedi.

Dans plusieurs Etats, comme le New Jersey, de véritables inondations sont déjà en cours. A Brooklyn, des vidéos montrent en effet que des rues commencent à être submergées par les eaux. Sur certaines vidéos publiées sur les réseaux sociaux, l'on peut voir que les voitures parviennent toujours à circuler, mais que la situation pourrait rapidement s'aggraver.