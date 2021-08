Australie : un rituel satanique diffusé par accident durant un journal télévisé

Les téléspectateurs ont dû être surpris. Vendredi, en plein journal télévisé de la chaîne australienne ABC TV, des images d'un rituel satanique ont été accidentellement diffusées durant quelques secondes.

Alors que la présentatrice évoquait une proposition de loi destinée à sanctionner les auteurs de violences sur les chiens policiers, des images d'une cérémonie satanique sont soudainement apparues à l'antenne.

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM

— Media Watch (@ABCmediawatch) August 19, 2021