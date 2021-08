Covid-19 : Donald Trump hué lors d’un meeting après avoir appelé ses supporters à se faire vacciner

Donald Trump hué par ses propres supporters. Cette brève scène, inhabituelle, s'est déroulée samedi soir lors d'un meeting de l'ancien président américain dans l'Alabama, après que celui-ci a encouragé ses partisans à se faire vacciner contre le Covid-19.

«Je crois totalement en vos libertés. Vous êtes libres, vous devez faire ce que vous avez à faire», a amorcé l'ancien magnat des affaires. «Mais je recommande de prendre les vaccins. Je l'ai fait, c'est bien, prenez les vaccins», a-t-il ensuite lancé.

Trump advises his audience in Alabama to take the Covid vaccine pic.twitter.com/aaxQfnnxoh

— Aaron Rupar (@atrupar) August 22, 2021