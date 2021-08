DIRECT - Afghanistan : échange de tirs à l'aéroport de Kaboul

L'Afghanistan est tombé il y a une semaine aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

08h20

Un garde afghan a été tué lors d'un échange de tirs tôt lundi matin à l'aéroport de Kaboul, entraînant l'intervention des forces allemandes et américaines, a annoncé l'armée allemande.

"Il y a eu un échange de coups de feu entre des gardes afghans et des assaillants non identifiés à la porte Nord de l'aéroport de Kaboul. Un garde afghan a été tué et trois autres blessés", a indiqué l'armée allemande sur son compte Twitter, ajoutant que des soldats allemands et américains avaient pris part à "des échanges de tirs ultérieurs"

04h01

Face au chaos des évacuations à Kaboul et sous pression de ses alliés, Joe Biden a ouvert la porte à un maintien des soldats sur place au delà de la date prévue du 31 août en évoquant "des discussions en cours" côté américain à ce sujet.

"Il y a des discussions en cours entre nous et l'armée au sujet de la prolongation. Nous espérons ne pas avoir à prolonger, mais il y aura des discussions, je suppose, sur l'état d'avancement du processus" d'évacuation, a déclaré le président américain dimanche soir, alors que Londres a annoncé la tenue mardi d'un sommet virtuel du G7 "pour des discussions urgentes sur l'Afghanistan".