DIRECT - Coronavirus : Vaccin obligatoire pour les enseignants de la ville de New York

La 4e vague progresse en France. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

18h36

A Gaza, se faire vacciner contre le coronavirus peut rapporter gros: le Hamas au pouvoir a annoncé lundi le lancement d'une loterie permettant de gagner jusqu'à 10.000 shekels (2.600 euros), une initiative devant encourager la vaccination face à une hausse des cas.

Les autorités du Hamas ont également annoncé la vaccination obligatoire de tous les fonctionnaires, une disposition qui a déjà été prise en Cisjordanie occupée, autre territoire palestinien confronté à une hausse des infections.

L'enclave de Gaza, qui compte quelque deux millions d'habitants, dont la moitié vit sous le seuil de pauvreté, a enregistré ces derniers jours une recrudescence des contaminations liée au variant Delta, plus contagieux.

18h28

New York a annoncé lundi rendre le vaccin obligatoire pour le personnel de ses écoles publiques, notamment les enseignants et directeurs, au moment où la ville tente de ralentir la transmission du très contagieux variant Delta.

Le maire Bill de Blasio a indiqué que tous les employés du département de l'éducation devraient recevoir au moins une dose du vaccin contre le Covid-19 d'ici au 27 septembre.

Il ne sera pas possible de choisir d'être testé chaque semaine à la place. "Nous savons que cela va aider à s'assurer que tout le monde est en sécurité", a-t-il déclaré aux journalistes.

La ville de New York a le plus grand système scolaire des Etats-Unis avec 1,1 million d'élèves répartis entre 1.800 écoles. Cette nouvelle directive concernera près de 150.000 salariés.

17h10

Le vaccin contre le Covid-19 va devenir obligatoire dans l'armée américaine après l'homologation définitive du sérum de Pfizer, a annoncé lundi le Pentagone.

"Maintenant que le vaccin de Pfizer a été approuvé, le ministère va diffuser une directive imposant à tous les personnels engagés de se faire vacciner", a déclaré le porte-parole militaire John Kirby.

16h52

Le gouvernement britannique a annoncé lundi commander 35 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le Covid-19 de l'alliance Pfizer/BioNTech pour livraison à partir du second semestre 2022, afin de se protéger du coronavirus et de ses variants "pour les années à venir".

Ce contrat s'ajoute aux plus de 500 millions de doses, dont 100 millions de Pfizer/BioNTech, déjà commandées par le Royaume-Uni, l'un des pays les plus touchés en Europe par la pandémie (plus de 131.000 morts).

Le montant du nouveau contrat n'a pas été précisé alors que les laboratoires Pfizer et Moderna ont augmenté leurs prix pour les nouvelles commandes de l'UE, ce que les autorités françaises ont expliqué par la nécessité de s'adapter aux variants.

16h17

Les Etats-Unis ont pleinement approuvé lundi le vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech pour les personnes de 16 ans et plus, a annoncé le régulateur américain, une décision qui devrait aider à renforcer les efforts de vaccination dans le pays.

L'Agence américaine des médicaments, la FDA, "a approuvé le premier vaccin contre le Covid-19" dans le pays, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le vaccin de Pfizer bénéficiait depuis décembre d'une autorisation d'urgence.

Il continue à être disponible pour les enfants et adolescents de 12 à 15 ans sous cette autorisation conditionnelle, a précisé la FDA.

12h05

Israël a annoncé mettre en place à la rentrée scolaire des stands de vaccination anti-covid dans les écoles pour renforcer l'immunité des plus jeunes, dans un contexte de hausse des contaminations dans le pays qui autorise la vaccination dès 12 ans.

Les élèves "seront vaccinés dans les locaux des écoles pendant les heures de cours, sous condition d'autorisation parentale", a indiqué le gouvernement israélien, maintenant au 1er septembre la rentrée scolaire. Les élèves de moins de 12 ans devront montrer une autorisation parentale pour réaliser un test de dépistage du coronavirus.

11h14

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a demandé à Emmanuel Macron de ne pas se poser en "grand communicant de la vaccination", estimant que "ce n'est pas lui qui va convaincre" les réfractaires car il suscite de la "détestation".

09h05

La Chine, confrontée ces dernières semaines à un rebond épidémique lié à la souche Delta, n'a fait état lundi d'aucun nouveau cas de Covid-19 d'origine locale sur son sol, ce qui constitue une première depuis un mois et laisse à penser que la propagation est contenue.

08h49

La Nouvelle-Zélande a de nouveau maintenu lundi son confinement national face à la progression de l'épidémie de Covid-19, la Première ministre Jacinda Ardern affirmant que la vague de contaminations causée par le variant Delta n'avait pas encore atteint son pic.

07h57

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé lundi avoir commencé la soumission progressive de sa demande d'autorisation de son candidat-vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités de la santé britannique. Les essais de phase 3 du laboratoire, destinés à prouver l'efficacité réelle d'un traitement avant une éventuelle mise sur le marché, sont toujours en cours.