Buckingham Palace : un garde royal arrêté après avoir agressé sexuellement deux nouvelles recrues

Ce dimanche 22 août le tabloïd anglais The Sun a révélé que l'un des membres de la garde royale, c'est-à-dire l'unité de l’armée britannique au service de la reine d’Angleterre, avait été arrêté. Le militaire est soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux jeunes hommes, deux nouvelles recrues, lors d'un rituel d'initiation.

Les faits seraient particulièrement graves puisque les deux victimes, qui venaient d'intégrer le corps d'infanterie des Coldstream Guards, auraient été abusées à l'aide d'un sextoy.

A cela s'ajoute qu'en termes d'image, l'affaire se répercute immanquablement sur le palais, la soirée s'étant déroulée à quelques encablures seulement du château de Windsor.

Concernant l'enquête, des supérieurs de l'officier mis en cause ont confirmé que ce dernier avait été arrêté et suspendu de ses fonctions. Les investigations suivent leurs cours.

L'unité concernée est le plus ancien régiment en service continu de l'armée royale britannique. Elle a été créée en 1650 et est basée à Victoria Barracks.

A Queen's guard was arrested for 'sexually assaulting two new recruits'https://t.co/Wscwzs2HUA

— The Sun (@TheSun) August 23, 2021