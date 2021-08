Covid-19 : un vaccin à base d'ADN autorisé en Inde, une première mondiale

Afin de donner un coup d'accélérateur décisif à sa campagne nationale de vaccination en cours contre le Covid-19, l'Inde vient d'approuver un vaccin à ADN contre le SARS-CoV-2. Il s'agit d'une première mondiale.

Développé par la société Zydus Cadila, ce nouveau vaccin, nommé ZyCov-D, a reçu le 20 août une autorisation d’utilisation d’urgence de la part de l’agence indienne du médicament, précise The Times of India, relayé en France dans Courrier International.

Son fabricant, basé à Ahmadabad, la principale ville de l'Etat du Gujarat, au nord-ouest de l'Inde, prévoit de produire 120 millions de doses de son ZyCoV-D chaque année.

L'entreprise annonce un taux d'efficacité de 66 % après avoir réalisé un essai de phase finale impliquant plus de 28.000 volontaires dans tout le pays. Reste que les données sur lesquelles ce taux s'appuie restent inaccessibles ce qui ne le rend pas exempt de critiques.

Quoi qu'il en soit, «l’Inde est prête à lancer le premier vaccin contre le Covid-19 à base d’ADN, qui sera administré aux enfants de plus de 12 ans ainsi qu’aux adultes», écrit The Times of India.

«Il s’agira du quatrième vaccin anti-Covid-19 disponible pour une utilisation massive en Inde après le Covishield, le Covaxin et le Spoutnik V. Au total, six vaccins ont été approuvés pour une utilisation en Inde (pour une utilisation d’urgence)», souligne encore le grand quotidien indien basé à Bombay.

Concrètement, le vaccin ZyCov-D doit être administré en trois doses, chacune espacée de vingt-huit jours. Il renferme des plasmides, c'est-à-dire des molécules d’ADN circulaire, qui contiennent la séquence codant pour le principal antigène du Sars-CoV-2, la fameuse protéine Spike, en forme de pique.

La plupart des vaccins contre le coronavirus utilisant du matériel génétique fournissent à l’organisme les instructions pour fabriquer un fragment de la protéine Spike afin de déclencher la production d’anticorps par le système immunitaire.

Plus facile à transporter, plus facile à administrer

Grâce à la technologie ADN, ZyCov-D a un avantage de poids car ce vaccin peut être conservé entre 2 et 8 °C, ce qui le rend particulièrement compétitif sur le plan du transport et du stockage.

Il peut enfin être administré par un jet placé sous la peau et non à l'aide d'aiguilles, ce qui, là aussi, constitue un avantage sérieux par rapport aux autres sérums.

Comme le précise encore Courrier International, sur les 112 vaccins candidats en phase d’essais cliniques, 11 sont à base d’ADN, d’après les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au 24 août.

L'Inde a jusqu'à présent administré plus de 570 millions de doses de vaccin, tous labos approuvés jusqu'ici.

Le pays ambitionne de vacciner sa population adulte de 950 millions d'habitants d'ici à la fin de l'année, mais la campagne vaccinale a été touchée par des pénuries.

Avec plus de 32 millions de cas de Covid-19 et 434.000 décès liés à la maladie, l'Inde est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie, derrière les États-Unis.