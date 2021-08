DIRECT - Afghanistan : Joe Biden maintient la date du retrait d'Afghanistan au 31 août

L'Afghanistan est tombé il y a une semaine aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

19h50

Les talibans ont confirmé mardi qu'ils ne permettraient pas aux évacuations de se prolonger au-delà du 31 août, malgré les demandes occidentales, en soulignant que les Afghans les plus qualifiés devaient rester dans le pays. Alors que près de 60.000 étrangers et Afghans ont déjà fui le pays par avion depuis la prise de pouvoir éclair des talibans il y a neuf jours, le chaos persistait autour de l'aéroport de Kaboul.

Des milliers d'Afghans y sont massés depuis des jours, certains avec leur famille entière, dans l'espoir de pouvoir entrer et monter dans un des avions affrétés par les Occidentaux qui se succèdent sur le tarmac. Dans l'après-midi, les talibans ont énergiquement répété leur opposition "ferme" à toute extension des évacuations au-delà du 31 août, date prévue du retrait des forces américaines qui les encadrent à l'aéroport.

Lors d'une conférence de presse, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a sermonné les Occidentaux, accusé de vider le pays de ses forces vives en évacuant les Afghans qui ont travaillé avec eux, souvent parmi les plus qualifiés.

18h34

Le président américain Joe Biden a décidé de maintenir au 31 août la date butoir du retrait total des forces américaines d'Afghanistan, ont rapporté mardi les chaînes américaines CNN et Fox, citant des responsables américains.

M. Biden a pris cette décision après des discussions avec ses homologues du G7, alors que les talibans ont demandé aux Etats-Unis de ne pas prolonger les évacuations d'Afghanistan au-delà de cette date, ont précisé ces responsables non identifiés.

17h58

Deux nouveaux vols de personnes évacuées par la France de Kaboul, tombée aux mains des talibans, ont atterri mardi à Paris, transportant 450 personnes dont une grande majorité d'Afghans, a-t-on indiqué de sources officielles.

Selon le colonel Pascal Ianni, porte-parole de l'état-major des armées françaises, le premier appareil, assurant le 8e vol de ce type depuis Abou Dhabi, s'est posé à l'aube à l'aéroport parisien de Roissy, transportant 205 personnes évacuées, dont 204 Afghans.

La ministre des Armées Florence Parly est également rentrée d'Abou Dhabi ainsi que quelques journalistes, par le vol arrivé vers 05H30, selon une journaliste de l'AFP qui a relevé le "calme impressionnant" à bord de l'avion. En fin de matinée, un 9e vol s'est posé à son tour à Roissy, portant le nombre total de personnes exfiltrées mardi à "plus de 450, parmi lesquelles une grande majorité d'Afghans", a précisé le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

16h24

Les Occidentaux ne doivent évacuer d'Afghanistan que des étrangers, et non les Afghans les plus qualifiés, a prévenu mardi le nouveau régime taliban, refusant à nouveau toute extension du délai consacré à ces opérations, fixé au 31 août.

Des "experts afghans", tels que des ingénieurs, sont exfiltrés du pays par les Américains et leurs alliés, et "nous leur demandons d'arrêter cela", a déclaré leur porte-parole Zabihullah Mujahid lors d'une conférence de presse à Kaboul, rappelant son opposition "ferme" à la poursuite des évacuations après le 31 août.

16h12

Les Afghanes employées dans l'administration pourront retravailler lorsque la sécurité sera assurée, a déclaré mardi un porte-parole du nouveau régime des talibans, Zabihullah Mujahid, lors d'une conférence de presse à Kaboul.

“Nous voulons qu'elles travaillent, mais aussi que la sécurité soit bonne" pour cela, a-t-il expliqué, en ajoutant qu'elles devaient rester chez elles d'ici là.

15h25

L'ONU a indiqué mardi qu'une "catastrophe humanitaire" attend les Afghans cet hiver si la communauté internationale ne fait pas de leurs vies une priorité en donnant des fonds pour fournir davantage d'aide dans le pays.

Lors d'un point de presse en ligne depuis Genève, la directrice régionale adjointe du Programme alimentaire mondiale (PAM) pour l'Asie-Pacifique, Anthea Webb, a indiqué que l'organisation avait pu acheminer cette semaine en Afghanistan 600 tonnes de nourriture et venir en aide à 80.000 personnes dans le pays.

Ce chiffre s'ajoute aux plus de 5 millions de personnes que le PAM a pu déjà aider depuis le début de l'année.

14h15

Le délai jusqu'au 31 août, date à laquelle Washington a prévu d'achever son retrait d'Afghanistan, "ne suffira pas" pour évacuer du pays "tous ceux que nous voulons faire sortir", a averti mardi le ministre allemand des Affaires étrangères. "Même si (l'opération d'évacuation) dure jusqu'au 31 août ou quelques jours de plus, cela ne suffira pas" a expliqué Heiko Maas lors d'une interview avec le journal Bild.

D'autant plus qu'un retrait américain comme prévu le 31 août signifie "qu'il leur faudra certainement un ou deux jours" pour évacuer leurs personnels militaires, entraînant la fin des évacuations pour les alliés "un peu plus tôt", a ajouté le ministre.

C'est pourquoi "nous aurons besoin d'options supplémentaires" pour les évacuations, dont notamment "des opérations civiles à l'aéroport" - un sujet sur lequel l'Allemagne notamment discute avec les talibans, a-t-il rappelé.

12h41

Un nouveau vol de personnes évacuées par la France de Kaboul, tombée aux mains des talibans, a atterri ce mardi à l'aube à Paris, avec quasi exclusivement des Afghans, a indiqué mardi l'état-major des armées.

12h37

Airbnb "va commencer à accueillir 20.000 réfugiés afghans gratuitement dans le monde" pour répondre à "l'une des crises humanitaires les plus graves de notre temps", a annoncé mardi le cofondateur de la plateforme de locations touristiques entre particuliers, Brian Chesky.

11h38

L'Université polonaise d'Opole (sud) a contribué à évacuer de Kaboul une quinzaine d'Afghans, ses anciens étudiants, et la famille d'un de ses employés, en les aidant à monter à bord d'un des avions à destination de Varsovie.

Au total, seize personnes ont pu être transportées en Pologne. Parmi elles, cinq enfants âgés de 1,5 à 11 ans, toutes des filles, cinq anciens étudiants dont deux militantes des droits des femmes qui "avant de partir ont dû brûler tous leurs livres en anglais", a déclaré mardi à l'AFP Halina Palmer-Piestrak, coordinatrice d'Erasmus+ à l'Université d'Opole.

10h24

Le traitement des femmes par les talibans sera une "ligne rouge", a prévenu la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, lors d'une réunion spéciale du Conseil des droits de l'homme sur l'Afghanistan.

"Une ligne rouge fondamentale sera la façon dont les talibans traitent les femmes et les filles et respectent leurs droits à la liberté, à la liberté de mouvement, à l'éducation, à l'expression personnelle et à l'emploi, conformément aux normes internationales en matière de droits humains", a déclaré Michelle Bachelet, à l'ouverture des débats.

10h07

Le gouvernement espagnol a assuré mettre tout en oeuvre pour évacuer toutes les personnes d'Afghanistan , mais a averti que certaines d'entre elles ne pourraient pas être exfiltrées du pays en raison de la situation "vraiment dramatique" sur le terrain.

"Nous allons évacuer le plus de gens possible (mais) il y aura des personnes qui resteront sur place pour des raisons qui ne dépendent pas de nous, mais bien de la situation qu'il y a là-bas", a indiqué la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, sur la radio Cadena Ser.

09h52

Le pont aérien mis en place par la France pour exfiltrer de Kaboul des Afghans voulant échapper aux talibans s'achèvera jeudi si les États-Unis se retirent comme prévu d'Afghanistan le 31 août, a déclaré mardi un haut diplomate.

Si les États-Unis suivent leur objectif de retrait total le 31 août, "pour nous, en termes de +rétroplanning+, cela veut dire que notre opération se termine jeudi soir. Donc il nous reste trois jours", a expliqué le directeur de cabinet du ministre, Nicolas Roche, au Premier ministre Jean Castex, en présence de journalistes.

08h51

L'un des cinq Afghans sous surveillance après avoir été rapatrié en France a été placé en garde à vue, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "Il s'agit d'un Afghan qui a aidé à l'évacuation de Français, de personnes qui ont travaillé pour la France lors de l'évacuation de l'ambassade, à un moment qui était incroyablement tendu, (et) qui a probablement sauvé des vies", a précisé Gabriel Attal.

03h46

Environ 11.000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan via l'aéroport de Kaboul au cours des 12 dernières heures, a annoncé la Maison Blanche, l'approche de la date butoir du 31 août ayant provoqué une accélération des opérations. Cela porte à environ 53.000 le nombre de personnes transférées d'Afghanistan depuis juillet, dont 48.000 depuis l'intensification des évacuations aériennes le 14 août, veille de la prise de Kaboul par les talibans, selon un responsable de la Maison Blanche.