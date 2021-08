DIRECT - Coronavirus : les hôpitaux toujours sous tension

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

20h29

La pression continue d'augmenter sur les hôpitaux français qui accueillent mardi plus de 11.000 malades du Covid-19 dont plus d'un millier admis ces dernières 24 heures, selon les données publiées par Santé publique France.

Le nombre d'hospitalisations de patients atteints du Covid a grimpé à 11.066 avec l'arrivée de 1.145 malades entre lundi et mardi. Un pic des hospitalisations est attendu d'ici "quelques jours", a affirmé lundi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Les services de soins critiques comptent mercredi 2.221 patients Covid, dont 214 nouveaux admis ces dernières 24 heures.

Mardi dernier, ces mêmes services, où sont traités les cas les plus graves, comptaient 1.943 malades. En 24 heures, 153 patients sont morts des suites du Covid portant le bilan total à 113.788 décès depuis le début de l'épidémie.

18h01

Plus de cinq milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé mardi par l'AFP à 14H30 GMT à partir de sources officielles. La vaccination est parvenue à son rythme de croisière, puisque ce cinquième milliard a été atteint en 26 jours, une dynamique quasi-identique à celle des quatrième et troisième milliards (respectivement 30 et 26 jours).

Le premier milliard de doses n'avait lui été atteint qu'en environ 140 jours. Avec 1,96 milliard d'injections, la Chine concentre toujours près de quatre doses sur dix administrées dans le monde. L'Inde (589 millions) et les Etats-Unis (363 millions) complètent le podium en valeur absolue. Mais rapporté à la population, parmi les pays de plus d'un million d'habitants, les Emirats arabes unis sont les champions de la vaccination. Ils ont administré 179 doses pour 100 habitants et approchent les 75% de population complètement vaccinée.

17h52

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déploré mardi les "inégalités choquantes d'accès aux vaccins" contre le Covid-19, à l'ouverture d'une réunion annuelle virtuelle des ministres de la Santé du continent africain.

"Dans le monde, 140 pays ont vacciné au moins dix pour cent de leur population, mais sur notre continent, seuls quatre pays ont pu atteindre cet objectif, en raison des inégalités choquantes d'accès aux vaccins", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Selon lui, "la crise liée au vaccin illustre la faiblesse fondamentale aux racines de la pandémie: le manque de solidarité mondiale et de partage – partage d’informations et de données, d’échantillons biologiques, de ressources, de technologie et d’outils". Afin de renforcer la solidarité mondiale, le directeur général de l'OMS a appelé les pays africains à soutenir "un traité international ou tout autre instrument légal permettant d’améliorer la coopération internationale" en matière de riposte à la pandémie.

Ce traité pourrait être discuté en novembre lors d'une session spéciale de l’Assemblée mondiale de la Santé.

16h43

La Grèce a annoncé mardi de nouvelles mesures restrictives dans les lieux de divertissement et de travail et la fin de la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 dans une tentative d'endiguer l'"épidémie des non-vaccinés". "A partir du 13 septembre et jusqu’au 31 mars 2022", de nouvelles mesures de "dépistage obligatoire seront appliquées aux non vaccinés", a déclaré Vassilis Kikilias, le ministre grec de la Santé, cité dans un communiqué à la suite d'une conférence de presse.

Plus particulièrement, l'entrée dans les cafés, les bars, les restaurants ou les clubs de sport ne sera autorisée qu'aux personnes vaccinées ou à celles non-vaccinées présentant un certificat de contamination par le Covid-19 dans les six derniers mois prouvant leur rétablissement.

Concernant cinémas, théâtres ou musées, l'entrée restera accessible aux non-vaccinés, à condition que ceux-ci présentent un résultat de test rapide (antigénique) négatif effectué dans les dernières 48 heures.

14h30

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévenu mardi qu'il rendrait la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour les policiers au contact du public si leur taux de vaccination n'atteignait pas 90%.

11h49

La HAS (Haute autorité de santé) recommande une 3e dose pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles.

06h27

Le nombre de décès quotidiens liés au Covid-19 a encore augmenté en Polynésie française, avec 54 morts entre vendredi et dimanche, a annoncé la Direction de la Santé de cette collectivité d’outre-mer.

Trois cent onze Polynésiens sont décédés du Covid-19 depuis le début de l’épidémie, dont plus de la moitié au cours des trois dernières semaines, en raison de la diffusion rapide du variant Delta dans une population peu vaccinée. Les comorbidités, comme le diabète et l’obésité, sont par ailleurs très fréquentes. La Direction de la Santé a recensé 7.591 Polynésiens actuellement positifs au Covid-19 sur une population de 280.000 habitants. Un nombre de cas sous-estimé, puisque la plupart des asymptomatiques ne sont pas testés.

05h34

En Guadeloupe, qui connaît actuellement une flambée de l'épidémie, la vaccination s'est accélérée, atteignant plus de 500 injections quotidiennes depuis plusieurs jours, selon le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

A l'aéroport de Guadeloupe, où se tient le principal centre de vaccination contre le Covid-19 de l'île, "depuis 15 jours il y a une affluence permanente", a indiqué lundi à l'AFP Tony Jerpan, médecin-chef du SDIS de la Guadeloupe, référent du vaccinodrome. "Le rythme de la vaccination augmente depuis un mois, mais depuis plusieurs jours on dépasse les 500 vaccinations par jours sur ce site", a-t-il précisé. "Nous sommes même montés jusqu'à 700 personnes". Lundi, la Guadeloupe a dépassé les 100.000 primo-vaccinés, en plus des 20% de Guadeloupéens dont le schéma vaccinal est complet.

02h00

Les Etats-Unis ont pleinement autorisé un premier vaccin contre le Covid-19, celui de Pfizer/BioNTech. Une décision qui pourrait permettre d'aider à convaincre certains hésitants, mais aussi pousser davantage d'institutions à imposer la vaccination, dans un pays où le variant Delta fait rage.