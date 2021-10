Etats-Unis : l'affaire des randonneurs morts mystérieusement en août dernier résolue

Le mystère est enfin résolu. Les randonneurs retrouvés morts avec leur bébé et leur chien dans une forêt californienne en août dernier, et dont la disparition avait largement été médiatisée aux Etats-Unis, ont succombé à la chaleur, a-t-on appris ce vendredi 22 octobre.

Les enquêteurs tentaient depuis plusieurs semaines d'expliquer ces étranges décès. John Gerrish, 45 ans, son épouse Ellen Chung, 31 ans, Miju, leur fille d'un an, et leur animal de compagnie avaient été retrouvés sans vie dans une zone isolée surnommée Devil's Gulch («le ravin du diable»).

La famille était partie en randonnée dans la forêt nationale de Sierra (Californie). Ayant trouvé le domicile inoccupé, la nourrice de Miju avait donné l'alerte le 16 août.

Sans blessures apparentes, dans une position qui ne ressemblait pas à un suicide, la mort du couple et de leur petite fille avait suscité l'incompréhension. Jeremy Briese, shérif du comté de Mariposa, a mis un terme au mystère en citant «l'hyperthermie» et «une probable déshydratation» comme causes du décès lors d'une conférence ce 21 octobre.

«La marche avait commencé sous une température de 24 degrés», a expliqué Jeremy Briese. «Le temps qu'ils descendent, avant même d'attendre le chemin de randonnée, elle avait atteint plus de 39 degrés.»

La famille avait épuisé ses réserves d'eau (contrairement à ce qui avait été annoncé en août par les enquêteurs) et s'est donc retrouvée piégée par la chaleur.

Des semaines d'incertitude

La mort du couple, de Miju et du chien avait engendré de nombreuses théories. «Vous arrivez sur place et tout le monde est mort. Il n'y a pas de blessures par balle, pas de flacon de médicament, pas un seul indice. C'est un grand mystère», avait déclaré Jeremy Briese au San Francisco Chronicle.

Les autopsies n'avaient rien révélé de concluant. Les enquêteurs s'étaient donc penchés sur la thèse d'une intoxication, soit par du monoxyde de carbone s'échappant d'un puits de mine désaffectée, soit par des toxines dégagées par des «algues bleues» proliférant dans un cours d'eau voisin.

Finalement, rien n'indique que le chien ou la famille aient bu l'eau contaminée par les algues bleues.