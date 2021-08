Afghanistan : le Royaume-Uni décidé à évacuer des chiens et des chats de Kaboul

Le secrétaire d’Etat britannique à la Défense Ben Wallace a annoncé, mercredi 25 août, qu'il autoriserait l’évacuation par voie aérienne de plusieurs dizaines de chats et de chiens recueillis dans un refuge de Kaboul, ainsi que l’ensemble des employés y travaillant.

Alors que des milliers d’Afghans essaient par tous les moyens de fuir le pays depuis l’arrivée au pouvoir des talibans le 15 août dernier, le Royaume-Uni a, par cette décision, quelque peu surpris la communauté internationale.

L'initiative n'en revient toutefois pas aux autorités britanniques elles-mêmes, mais à Pen Farthing, un ancien soldat anglais qui, après avoir ouvert un refuge animalier dans la capitale afghane, souhaite donc à présent faire sortir du pays quelque 140 chiens et 60 chats, ainsi que ses employés afghans et leurs proches. L'ex-militaire a, pour cela, affrété un avion par ses propres moyens.

Néanmoins, le sujet a provoqué un vif débat au Royaume-Uni, entre ceux qui comprennent ce besoin de venir en aide aux animaux et les autres qui jugent l'entreprise déplacée au regard de ces milliers d'Afghans qui cherchent à fuir par tous les moyens les talibans. Reste que pour les militants du droit des animaux, la question n'avait même pas à se poser.

Ben Wallace accusing me of being abusive bit rich from bully boy incompetence fool who is playing politics with the lives of Pen Farthing his team & animals in Kabul this man is a total disgrace @BWallaceMP @BorisJohnson @ZacGoldsmith @PenFarthing @Nowzad https://t.co/GtKhiKDD0F

Alors que mardi Ben Wallace avait d'abord affirmé qu’il n’allait pas «donner la priorité aux animaux sur les hommes, femmes et enfants désespérés qui frappent à la porte», Dominic Dyer, médiatique militant de la cause animale, était ainsi monté au créneau pour réclamer ni plus ni moins que «la démission» du secrétaire d'Etat à la Défense.

Un coup de gueule réussi puisque, finalement, le dirigeant politique a changé d’avis ce mercredi, comme il l’a indiqué lui-même sur Twitter.

Now that Pen Farthing’s staff have been cleared to come forward under LOTR I have authorised MOD to facilitate their processing alongside all other eligible personnel at HKIA. At that stage, if he arrives with his animals we will seek a slot for his plane. @DefenceHQ

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 25, 2021