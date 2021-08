Covid-19 : la protection des vaccins en nette baisse après six mois, selon une étude britannique

L’efficacité des vaccins contre le coronavirus est fortement atténuée six mois après la double injection, comme le souligne une étude britannique parue mercredi 25 août, mettant en avant l’importance de rappels.

Basée sur un panel de près d’un million d’utilisateurs de l’application «ZOE COVID», l’étude démontre que plus les mois passent après un schéma vaccinal complet et plus le risque d’infection augmente. Cette estimation relance donc la question, déjà soulevée dans de nombreux pays, d’une campagne de rappels pour le public fragile, à l’image des personnes âgées.

«Dans un scénario catastrophe raisonnable, on pourrait voir une protection inférieure à 50% pour les personnes âgées et le personnel de santé d'ici l'hiver», a affirmé le professeur Tim Spector, chercheur principal en lien avec l’application «ZOE COVID».

Sign of vaccine waning in new UK report among earliest vaccinees in ZOE COVID study of 1.2 million participants https://t.co/G5mWgp6Qud @bbchealth @timspector



Protection from infection:



Pfizer 88% -> 74% at 4 months



AZ 77% -> 67% at 3 months pic.twitter.com/B6RCPA4QT8 — Eric Topol (@EricTopol) August 25, 2021

Dans le détail, l’efficacité du vaccin Pfizer passe de 88% un à deux mois après les injections à 74% cinq à six mois après selon l’étude analysée par les chercheurs du King's College de Londres. La tendance est identique concernant le vaccin AstraZeneca, dont la protection est de 77% un mois après avoir reçu une double injection, contre 67% quatre à cinq mois plus tard.

L’étude s’est focalisée sur des contaminations survenues entre le 26 mai et le 31 juillet 2021 chez des personnes ayant un schéma vaccinal complet et ayant téléchargé l’application entre le 8 décembre 2020 et le 3 juillet 2021.