DIRECT - Afghanistan : deux explosions à proximité de l'aéroport de Kaboul font au moins 5 morts et plusieurs blessés, dont des Américains

L'Afghanistan est tombé il y a un peu plus d'une semaine aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales. De nombreux pays organisent l'évacuation de ses ressortissants mais également d'Afghans menacés ou ayant travaillé. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

17h05

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a convoqué jeudi après-midi une réunion interministérielle de crise à la suite de l'explosion qui s'est produite à proximité de l'aéroport de Kaboul, où l'armée britannique mène des opérations d'évacuation, a indiqué Downing Street.

"Le Premier ministre a été informé de la situation à l'aéroport de Kaboul et va présider une réunion COBR (de crise, ndlr) plus tard dans l'après-midi", a indiqué son porte-parole.

16h46

L'ambassadeur de France David Martinon a tenu à préciser qu'«aucun soldat, policier ou diplomate français n'avait été engagé aujourd'hui à Abbey Gate», où a eu lieu l'explosion.

Pensée pour les victimes. A nos proches : aucun soldat, policier ou diplomate français n’avait été engagé aujourd’hui à Abbey Gate. #safe — David Martinon (@david_martinon) August 26, 2021

16h10

Quelques minutes après l'explosion ayant eu lieu à proximité de l'aéroport de Kaboul, l'ambassadeur de France en Afghanistan David Martinon a mis en garde la population présente à proximité des portes de l'aéroport : «éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l'abri. Une deuxième explosion est possible »

À tous nos amis afghans : si vous êtes près des portes de l’aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l’abri. Une deuxième explosion est possible. — David Martinon (@david_martinon) August 26, 2021

16h09

Cinquante premiers réfugiés afghans, venus de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, sont arrivés jeudi après-midi en car à Strasbourg, où ils seront hébergés pendant quelques semaines dans un hôtel réquisitionné par l'Etat, a constaté l'AFP.

Soixante autres réfugiés devaient arriver dans deux autres cars plus tard dans l'après-midi. Le premier autocar, avec de nombreuses femmes accompagnées d'enfants à son bord, s'est arrêté peu après 15H00 devant le vaste hôtel, proche du Palais des congrès de la ville, et protégé par des barrières et des CRS, les réfugiés s'engouffrant dans l'établissement, loin des micros et des caméras. L'hôtel qui n'avait pas rouvert depuis le premier confinement a été réquisitionné pour un mois.

La préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier avait annoncé mercredi que, dans le cadre d'une répartition nationale des personnes évacuées en urgence d'Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans, Strasbourg accueillerait 150 réfugiés.

Ils seront finalement 110, quarante ayant décliné, une fois arrivés à Paris, la prise en charge proposée par l'Etat, car disposant d'autres possibilités d'hébergement, a indiqué Arnaud Fritsch, directeur général de l'association d'aide aux réfugiés Foyer Notre Dame, mandatée par la préfecture pour prendre en charge les réfugiés.

16h01

Une explosion s'est produite jeudi à proximité de l'aéroport de Kaboul, a indiqué le porte-parole du Pentagone John Kirby, sans pouvoir établir de bilan d'éventuelles victimes.

"Nous pouvons confirmer une explosion à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul", a tweeté M. Kirby, qui a ajouté ne pas avoir d'informations claires sur d'éventuelles victimes pour le moment.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

14h51

"Nos opérations d'évacuation ont cessé" il y a quelques heures, a annoncé jeudi un représentant du ministère de la Défense canadien, le général Wayne Eyre, lors d'un point presse.

"Il y a huit heures le dernier vol a quitté le pays" et il ne reste sur place qu'"une petite équipe de liaison sur le terrain", a-t-il ajouté évoquant des circonstances sur place qui "se sont rapidement détériorées". Plusieurs pays occidentaux ont appelé leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport de Kaboul en raison de menaces "terroristes".

12h55

Les Emirats arabes unis ont aidé 28.000 personnes à fuir l'Afghanistan depuis la prise de contrôle de Kaboul par les talibans, a déclaré un haut responsable émirati à des journalistes à Abou Dhabi jeudi.

11h23

La Pologne a achevé, "pour des raisons de sécurité", sa mission d’évacuation d'Afghanistan après avoir transporté plus de 1.300 personnes, annoncent les autorités polonaises.

10h29

L'opération française actuelle en Afghanistan s'achèvera totalement vendredi soir, échéance après laquelle "on ne peut plus procéder aux évacuations à partir de l'aéroport de Kaboul", a annoncé ce jeudi le Premier ministre français Jean Castex sur RTL.

Cette date-butoir est "imposée par les Américains" dont le dispositif se retirera le 31 août, a précisé une source gouvernementale. Les évacuations de populations afghanes s'effectueront jusqu'à jeudi soir voire vendredi matin, "quelques heures" avant le départ des militaires et services de l'ambassade à la manœuvre sur place, selon cette même source.

10h29

Les Pays-Bas ont annoncé qu'ils allaient interrompre leurs vols d'évacuation depuis Kaboul jeudi, les forces américaines leur ayant demandé de quitter l'aéroport de la capitale afghane avant qu'elles opèrent leur retrait prévu.

"Les Pays-Bas ont été informés aujourd'hui par les Etats-Unis qu'ils devaient partir et vont probablement organiser les derniers vols plus tard dans la journée", ont annoncé les ministres néerlandais des Affaires étrangères et de la Défense dans une lettre au Parlement.

09h43

Le gouvernement britannique a averti jeudi que la menace terroriste qui a poussé Londres à déconseiller dans la nuit à ses ressortissants de rejoindre l'aéroport de Kaboul était "très sérieuse" et "imminente".