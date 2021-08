DIRECT - Coronavirus : la campagne de rappel pour une 3e dose sera lancée dans les Ehpad à partir du 12 septembre

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

07h55

La campagne de rappel pour le vaccin anti-Covid sera lancée dans les Ehpad à partir du 12 septembre, annonce le Premier ministre.

Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront, elles, dès le début septembre, reprendre rendez-vous pour avoir leur 3e dose, comme recommandé par la Haute autorité de santé.

07h45

L'instauration du pass sanitaire en entreprise «n'est pas d'actualité», assure Jean Castex.

07h35

Alors que le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer doit présenter ce jeudi la rentrée de l'année 2021-2022, le Premier ministre Jean Castex affirme «qu'il n'y a pas de raison de considérer qu'il faudrait fermer les écoles. D'autant plus que nous avons pour les 12-17 ans une nouvelle arme : la vaccination».

Et d'ajouter : «Nous avons jusqu'à ce jour réussi à maintenir le plus possible les écoles ouvertes. Jusqu'à présent, cette politique a été couronnée de succès».

02h24

Le confinement est prolongé jusqu'au 19 septembre en Guadeloupe pour tenter d'arrêter la propagation du coronavirus dans l'île, a annoncé mercredi le préfet de région Alexandre Rochatte, lors d'une conférence de presse.

L'épidémie connaît une "légère diminution" mais reste toujours "préoccupante", a indiqué Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, lors de la même conférence de presse hebdomadaire.

01h50

Le Japon a annoncé jeudi suspendre l'utilisation de 1,63 million de doses du vaccin de la biotech américaine Moderna contre le coronavirus, après des signalements de la présence d'impuretés dans trois lots distribués dans le pays.