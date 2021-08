DIRECT - Coronavirus : «La quatrième vague n'est pas derrière nous», annonce Olivier Véran

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

18h51

Le pic de la 4e vague a été atteint. C'est ce qu'a confirmé Olivier Véran lors d'une conférence de presse, jeudi 26 août. Néanmoins, elle «n'est pas derrière nous, mais elle tend à diminuer», a expliqué le ministre de la Santé.

Le ministre a également insisté sur l'importance de la vaccination. «La quatrième vague tue essentiellement les non-vaccinés, les hôpitaux sont remplis de patients non vaccinés et les décès touchent les patients non vaccinés», a-t-il admis.

17h36

Le Japon a annoncé jeudi suspendre l'utilisation de 1,63 million de doses du vaccin Moderna contre le coronavirus, après des signalements de la présence d'impuretés dans certaines fioles de ce produit. L

e groupe pharmaceutique japonais Takeda, qui importe et distribue dans l'archipel nippon le vaccin de ce groupe américain, a déclaré dans un communiqué avoir reçu "des signalements de plusieurs centres de vaccination, selon lesquels des corps étrangers ont été découverts" dans des fioles de vaccin scellées.

"Après consultation avec le ministère de la Santé, nous avons décidé de suspendre l'utilisation" de tous les vaccins issus de trois lots à compter de jeudi, soit 1,63 million de doses au total, a ajouté Takeda. De son côté, Moderna "enquête sur ces signalements et s'engage à travailler sans tarder avec son partenaire Takeda et les autorités réglementaires pour y répondre", d'après un communiqué séparé.

11h26

La Russie a enregistré un nouveau record de morts quotidiennes dues au Covid-19 depuis le début de la pandémie, la vaccination restant poussive et les mesures de confinement absentes malgré la vague du variant Delta.

09h53

La fin annoncée du soutien gouvernemental aux secteurs économiques fragilisés par la crise Covid ne doit pas se traduire par de nouveaux sacrifices demandés aux salariés, s'est inquiété le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Veyrier.

08h56

25 Polynésiens sont morts du Covid mardi, a annoncé le ministre de la Santé de la Polynésie française Jacques Raynal, soit un record quotidien dans la collectivité depuis le début de l'épidémie. Le bulletin de veille sanitaire relève un taux d'incidence de 3.357 cas pour 100.000 habitants aux Îles-du-Vent, les plus peuplées de Polynésie.

07h55

La campagne de rappel pour le vaccin anti-Covid sera lancée dans les Ehpad à partir du 12 septembre, annonce le Premier ministre.

Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront, elles, dès le début septembre, reprendre rendez-vous pour avoir leur 3e dose, comme recommandé par la Haute autorité de santé.

07h45

L'instauration du pass sanitaire en entreprise «n'est pas d'actualité», assure Jean Castex.

07h35

Alors que le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer doit présenter ce jeudi la rentrée de l'année 2021-2022, le Premier ministre Jean Castex affirme «qu'il n'y a pas de raison de considérer qu'il faudrait fermer les écoles. D'autant plus que nous avons pour les 12-17 ans une nouvelle arme : la vaccination».

Et d'ajouter : «Nous avons jusqu'à ce jour réussi à maintenir le plus possible les écoles ouvertes. Jusqu'à présent, cette politique a été couronnée de succès».

02h24

Le confinement est prolongé jusqu'au 19 septembre en Guadeloupe pour tenter d'arrêter la propagation du coronavirus dans l'île, a annoncé mercredi le préfet de région Alexandre Rochatte, lors d'une conférence de presse.

L'épidémie connaît une "légère diminution" mais reste toujours "préoccupante", a indiqué Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, lors de la même conférence de presse hebdomadaire.

01h50

