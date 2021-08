Il meurt après avoir utilisé de la colle au lieu d'un préservatif

Les médias indiens se font l'écho de la terrible histoire d'un jeune homme de 25 ans qui, sur le point d'avoir des relations sexuelles avec sa partenaire, est décédé subitement après avoir utilisé de la résine epoxy, une variété de colle connue pour son fort pouvoir couvrant, à la place d'un préservatif. Une enquête a été ouverte.

Comme l'explique l'un des policiers en charge de l'affaire, cité notamment par le journal Times of India, le couple en question a utilisé cet adhésif «dans le but d'éviter une grossesse». Le drame s'est produit le 22 juin dernier dans un hôtel de Juhapura, localité de la banlieue d'Ahmedabad, la principale ville de l'Etat du Gujarat, au nord-ouest de l'Inde, mais n'a été révélé par les médias locaux que ces derniers jours.

D'après les éléments de l'enquête, l'homme, prénommé Mirza, et la femme, dont l'identité n'a pas été révélée, sont tous deux toxicomanes. Ils étaient dans un état second au moment des faits, raison pour laquelle ils n'auraient pas réalisé à quel point que ce qu'ils faisaient était dangereux. Autre raison qui pourrait expliquer le passage à l'acte : le couple ne disposait d'aucune protection ou moyen contraceptif traditionnel, ce qui pourrait les avoir incités à utiliser les moyens du bord.

D'après le médial local News18, en plus de recouvrir son pénis de colle, la victime et sa partenaire auraient également mélangé l'epoxy à une autre substance blanchissante afin de l'inhaler pour s'enivrer. L'entourage du couple aurait du reste confirmé aux enquêteurs qu'ils avaient l'habitude d'être intoxiqués, donc a fortiori qu'ils l'étaient au moment de la liaison fatale.

Ahmedabad: Using adhesive instead of condom killed youth?





The officer said that using the adhesive worsened Mirza's health condition and he died of complications including multiple organ failure.





— The Times Of India (@timesofindia) August 24, 2021