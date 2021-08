Attentats de Kaboul : qu'est-ce que l’Etat islamique du Khorasan, qui a revendiqué les attaques  ?

Méconnu du grand public, l’Etat islamique de la province du Khorasan (ISKP) est pourtant un acteur important du terrorisme, revendiquant de nombreux attentats violents en Afghanistan depuis quelques années, dont ceux de l'aéroport de Kaboul, perpétrés ce jeudi 26 août.

Selon un rapport de l’ONU, publié en juillet 2021, l’organisation compte entre 500 et 1.500 combattants, en plus de plusieurs cellules dormantes qu'elle a disséminé dans la capitale afghane, mais aussi à l'étranger, au Pakistan.

Fermement opposé aux talibans, ce groupe terroriste rallié à Daesh vient ainsi de frapper un grand coup en atteignant à la fois ses ennemis talibans, mais également les Américains, avant qu'ils ne quittent l'Afghanistan.

Selon un dernier bilan, encore provisoire, divulgué ce vendredi 27 août, on recensait au lendemain du double-attentat de l'aéroport de Kaboul au moins 85 morts, dont treize militaires américains, et au moins 160 blessés.

quand l'iskp a-t-il été créé ?

L’Etat islamique de la province du Khorasan est né en janvier 2015 avec l’unification de cadres issus des talibans afghans et du Tehrik-e-Taliban, une faction composée de talibans installés au Pakistan. Pour cela, ce groupuscule a d’abord prêté allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi, l’autoproclamé calife de l’Etat islamique à Mossoul (Irak), quelques mois plus tôt.

Les divergences entre l'ISKP et les talibans sont nombreuses, à la fois sur le plan politique et idéologique. Leur religion est différente car le salafisme, de courant chiite, qu’ils prônent va à l’encontre de l’islam hanéfite traditionnel, de courant sunnite, prônés par les talibans. L’ISKP dénonce aussi l’accord de Doha, signé en février 2020 entre les talibans et les Etats-Unis, mettant en œuvre le retrait progressif des troupes américaines en Afghanistan.

Ou sont-ils situés et quels sont leurs actions ?

Géographiquement, le Khorasan est une région qui englobe le Pakistan, l’Iran, l’Afghanistan et une partie de l’Asie centrale. Dans le détail, l’ISKP est surtout implanté dans le district d’Achin, au sein de la province de Nangarhar, et moins largement dans la province du Kunar en Afghanistan.

En août 2019, l’ISKP avait tué 96 chiites lors d’un mariage chez les Hazaras. En mai 2020, l’organisation avait attaqué une maternité dans un quartier chiite de Kaboul, faisant 25 victimes, dont 16 mères et plusieurs nouveau-nés.