DIRECT - Afghanistan : les talibans annoncent avoir rencontré pour la première fois une délégation française

L'Afghanistan est tombé il y a un peu plus d'une semaine aux mains des talibans. Alors que de nombreux pays organisent l'évacuation de ses ressortissants mais également d'Afghans menacés ou ayant travaillé pour eux, un double-attentat a frappé l'aéroport de Kaboul. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

14h05

Une délégation française aurait rencontré ce jeudi à Doha (Qatar) des représentants des talibans pour la première fois depuis qu'ils ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a bientôt deux semaines, a en croire leur porte-parole Suhail Shaheen qui a annoncé la nouvelle sur Twitter.

L'envoyé français François Richier et sa délégation ont «discuté en détail» de la situation de l'aéroport de Kaboul avec une délégation menée par le directeur adjoint du bureau politique des talibans, Sher Abbas Stanikzai, a précisé le porte-parole. Contacté, le Quai d'Orsay n'a pas réagi dans l'immédiat.

12h41

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que les réserves de matériel médical seront épuisées d'ici quelques jours en Afghanistan, où elle espère acheminer désormais de l'aide via l'aéroport de Mazar-i-Sharif.

"Il ne reste que quelques jours de réserves de matériel médical et nous étudions toutes les possibilités d'acheminer davantage de médicaments dans le pays", a déclaré le directeur du Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire pour la Méditerranée orientale, Rick Brennan, lors d'un point de presse en ligne depuis Le Caire.

12h23

La Suède a annoncé avoir terminé ses évacuations de Kaboul, après avoir exfiltré plus de 1.100 personnes depuis la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans.

"Les conditions extrêmement difficiles et risquées ne nous ont pas permis d'évacuer davantage de Suédois et d'employés locaux", a annoncé la ministre des Affaires étrangères suédoise Ann Linde en conférence de presse.

11h19

La France pourrait poursuivre ses évacuations d'Afghanistan "au-delà" de vendredi soir, a déclaré le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune, dans le contexte très incertain du retrait américain de Kaboul.

"Ca peut aller peut-être au-delà de ce soir mais nous devons rester prudents sur ce sujet", a-t-il relevé sur la radio Europe 1.

11h16

Un "guichet unique spécial" va ouvrir lundi à Paris pour enregistrer les demandes d'asile des Afghans évacués de Kaboul, a annoncé vendredi à l'AFP l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), chargé de leur accueil. Plus de 2.500 Afghans ont rejoint la France lors de ces opérations d'évacuation, depuis la prise de pouvoir des talibans le 15 août.

09h16

Le bilan de la double attaque suicide perpétrée par Daesh à l'aéroport de Kaboul est monté à 85 morts, dont treize soldats américains, dans une atmosphère tendue à quelques jours de la fin prévue des évacuations des étrangers et afghans qui cherchent à fuir le nouveau régime taliban.

08h34

L'Espagne annonce la fin de ses opérations d'évacuation de Kaboul, après l'arrivée des "deux derniers vols espagnols" à Dubaï un peu plus d'une semaine après la mise en place de ce pont aérien qui a suivi la prise du pouvoir des talibans.

"Un avion militaire A400 est arrivé à Dubaï en provenance de Kaboul à 07H20 du matin. Un second vol doit atterrir à 08H20. Avec ces deux vols, l'évacuation espagnole des collaborateurs afghans et de leurs familles est terminée", précise la présidence du gouvernement dans un communiqué.

08h23

L'opération d'évacuation menée par le Royaume-Uni en Afghanistan va se terminer "dans quelques heures", a annoncé ce vendredi matin le ministre de la Défense Ben Wallace sur Sky News, au lendemain de l'attentat perpétré à l'aéroport de Kaboul.

"Nous traiterons maintenant les (cas des) personnes que nous avons amenées avec nous, le millier de personnes environ à l'intérieur de l'aéroport, et nous essayerons de continuer à trouver quelques personnes dans la foule, là où nous le pouvons, mais dans l'ensemble, l'opération principale est maintenant terminée et nous n'avons plus que quelques heures", a ajouté le ministre.

08h20

Afghanistan : «La France continuera de mener les dernières évacuations dans la mesure du possible. La fermeture est prévue le 30 août et les derniers vols sont ce soir», explique Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, dans #LaMatinale pic.twitter.com/l60xsvkvwy — CNEWS (@CNEWS) August 27, 2021

08h16

Au moins 72 personnes ont été tuées plus de 150 blessées jeudi dans l'attentat perpétré à l'aéroport de Kaboul, selon un nouveau bilan fourni vendredi à l'AFP par deux responsables de l'ancien gouvernement renversé à la mi-août par les talibans.

L'attaque, perpétrée par Daesh, au milieu de la foule des Afghans qui espéraient fuir le nouveau régime à bord d'avions affrétés par les Occidentaux, a également tué 13 soldats américains, selon Washington.

04h32

La totalité des soldats australiens qui se trouvaient encore en Afghanistan ont quitté le pays la veille du double attentat-suicide meurtrier jeudi à l'aéroport de Kaboul, a indiqué vendredi le ministre australien de la Défense, évoquant des "renseignements très clairs" et mettant en garde contre de nouvelles attaques.

01h58

Treize militaires américains ont été tués et 18 autres blessés dans les attentats-suicides qui ont frappé les abords de l'aéroport de Kaboul jeudi, selon un nouveau bilan du Pentagone. "Un treizième soldat américain est mort des suites de ses blessures subies lors de l'attentat à Abbey Gate", a indiqué le porte-parole du commandement central de l'armée américaine, le commandant Bill Urban.

01h33

Plus de 100.000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan depuis le 14 août, veille du retour au pouvoir des talibans, a annoncé jeudi un responsable de la Maison Blanche. "Depuis le 14 août, les Etats-Unis ont évacué et aidé à l'évacuation d'environ 100.100 personnes", a-t-il précisé.