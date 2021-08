DIRECT - Afghanistan : la France a évacué 2.834 personnes, dont 142 Français

L'Afghanistan est tombé il y a un peu plus d'une semaine aux mains des talibans. Alors que de nombreux pays organisent l'évacuation de ses ressortissants mais également d'Afghans menacés ou ayant travaillé pour eux, un double-attentat a frappé l'aéroport de Kaboul. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

18h12

La France a évacué d'Afghanistan 2.834 personnes, dont 142 Français, 17 Européens et plus de 2.600 Afghans menacés depuis le 17 août, deux jours après que les talibans se sont emparés du pouvoir à Kaboul, a indiqué Emmanuel Macron samedi.

Ces évacuations ont eu lieu grâce à "une quinzaine de vols" à travers les Emirats arabes unis, a expliqué depuis Bagdad le président français, au lendemain de la fin du pont aérien mis en place par Paris.

16h41

Emmanuel Macron sera l'invité dimanche soir, en marge de son déplacement en Irak, afin d'évoquer «la situation en Afghanistan et dans la région», a annoncé samedi la chaîne dans un communiqué.

L'entretien du chef de l'Etat se déroulera depuis Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. M. Macron se trouve actuellement en Irak pour un sommet régional où la crise afghane et la lutte contre l'Etat islamique occupent le devant de la scène.

13h53

L'ONU a lancé samedi un appel pressant aux donateurs pour aider les agriculteurs afghans à lutter contre la sécheresse qui menace les moyens de subsistance de sept millions de personnes.

La sécheresse, la pandémie de Covid-19 et le déplacement de populations provoqué par l'offensive des talibans, qui ont pris le contrôle du pays, "ont durement frappé les communautés rurales de l'Afghanistan, en particulier ses cultivateurs et éleveurs", s'alarme dans un communiqué l'agence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'agriculture (FAO).

Pas moins de 14 millions d'Afghans, dont deux millions d'enfants, souffrent actuellement d'insécurité alimentaire aiguë, soit un Afghan sur trois. Trois millions de bêtes sont menacées.

11h33

Avec près de 5.000 personnes sorties d'Afghanistan, l'Italie a évacué plus d'Afghans que tout autre pays de l'Union européenne, a assuré samedi le ministre italien des Affaires étrangères. "Je veux remercier tous ceux qui ont œuvré ces derniers jours à l'évacuation de près de 5.000 Afghans. Nous sommes le premier pays de l'Union européenne pour le nombre des ressortissants afghans évacués", s'est félicité Luigi di Maio à l'aéroport de Rome Fiumicino.

Le dernier avion du pont aérien mis en place par l'Italie est arrivé samedi matin avec à son bord 58 Afghans, ce qui porte à 4.900 le nombre des citoyens afghans évacués par l'Italie en quelque semaines.

Les membres du personnel diplomatique et de sécurité qui étaient encore présents à Kaboul sont également rentrés samedi matin.

Rome espère désormais pouvoir exfiltrer d'autres Afghans avec le concours de l'ONU, des ONG et des Etats de la région.

10h59

L'opération d'évacuation de civils réalisée par le Royaume-Uni en Afghanistan prendra fin samedi, a déclaré le chef des forces armées britanniques, le général Nick Carter, avant le retrait des militaires. "Nous arrivons à la fin de l'évacuation, qui interviendra dans le courant de la journée, et alors il sera bien sûr nécessaire de faire sortir nos troupes dans l'avion restant", a-t-il dit sur BBC Radio 4.

Selon lui, il n'y a plus désormais que "très peu" d'appareils évacuant encore des civils d'Afghanistan via l'aéroport de Kaboul, où sont massées des milliers de personnes dans l'espoir de quitter l'Afghanistan, tombé en août aux mains des talibans. L'opération d'évacuation s'est déroulée "aussi bien que possible au vu des circonstances", a poursuivi le général Carter, "mais nous n'avons pas pu faire sortir tout le monde et c'est déchirant".

Le ministère de la Défense a assuré vendredi que plus de 14.500 personnes avaient été évacuées depuis le 13 août, dont environ 8.000 Afghans éligibles au programme destiné au personnel afghan employé localement par le Royaume-Uni.

09h02

Emmanuel Macron a appelé samedi à "ne pas baisser la garde" face aux jihadistes du groupe Etat islamique car ils demeurent "une menace", notamment en Irak où se trouve le président français.

"Nous savons tous qu'il ne faut pas baisser la garde, car Daech (acronyme arabe de l'EI) demeure une menace et je sais que le combat contre ces groupes terroristes est une priorité de votre gouvernement", a dit M. Macron à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi, à Bagdad, où doit débuter à la mi-journée un sommet avec des dirigeants du Moyen-Orient.

07h36

Les Etats-Unis ont mené une frappe de drone contre une cible du groupe Etat islamique en Afghanistan samedi, au moment où le pont aérien entrait dans une phase finale d'extrême tension, entre risques persistants de nouveaux attentats et passe d'armes médiatique talibans/Américains à propos de l'aéroport.

«La frappe aérienne sans pilote s'est produite dans la province de Nangarhar en Afghanistan. Selon les premières indications, nous avons tué la cible», a précisé dans un communiqué Bill Urban, du commandement central, disant n'avoir connaissance «d'aucune victime civile».

Cette frappe, la première de l'armée des Etats-Unis depuis l'attentat survenu jeudi à l'aéroport de Kaboul qui a fait au moins 85 morts dont 13 soldats américains, a été lancée depuis l'extérieur de l'Afghanistan.

Après l'attaque revendiquée par l'Etat islamique au Khorasan (EI-K), le président Joe Biden avait promis des représailles.

07h12

La France a mis fin vendredi soir à son pont aérien pour évacuer des Afghans menacés par les talibans de Kaboul vers Paris, a annoncé la ministre des Armées Florence Parly.

"L'opération Apagan, déclenchée le 15 août à la demande du Président de la République, a pris fin ce soir", a-t-elle tweeté, précisant que "près de 3.000 personnes, dont plus de 2.600 Afghans" avaient ainsi été mises à l'abri.