DIRECT - Afghanistan : l'opération d'évacuation britannique s'achève ce samedi

L'Afghanistan est tombé il y a un peu plus d'une semaine aux mains des talibans. Alors que de nombreux pays organisent l'évacuation de ses ressortissants mais également d'Afghans menacés ou ayant travaillé pour eux, un double-attentat a frappé l'aéroport de Kaboul. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

10h59

L'opération d'évacuation de civils réalisée par le Royaume-Uni en Afghanistan prendra fin samedi, a déclaré le chef des forces armées britanniques, le général Nick Carter, avant le retrait des militaires. "Nous arrivons à la fin de l'évacuation, qui interviendra dans le courant de la journée, et alors il sera bien sûr nécessaire de faire sortir nos troupes dans l'avion restant", a-t-il dit sur BBC Radio 4.

Selon lui, il n'y a plus désormais que "très peu" d'appareils évacuant encore des civils d'Afghanistan via l'aéroport de Kaboul, où sont massées des milliers de personnes dans l'espoir de quitter l'Afghanistan, tombé en août aux mains des talibans. L'opération d'évacuation s'est déroulée "aussi bien que possible au vu des circonstances", a poursuivi le général Carter, "mais nous n'avons pas pu faire sortir tout le monde et c'est déchirant".

Le ministère de la Défense a assuré vendredi que plus de 14.500 personnes avaient été évacuées depuis le 13 août, dont environ 8.000 Afghans éligibles au programme destiné au personnel afghan employé localement par le Royaume-Uni.

09h02

Emmanuel Macron a appelé samedi à "ne pas baisser la garde" face aux jihadistes du groupe Etat islamique car ils demeurent "une menace", notamment en Irak où se trouve le président français.

"Nous savons tous qu'il ne faut pas baisser la garde, car Daech (acronyme arabe de l'EI) demeure une menace et je sais que le combat contre ces groupes terroristes est une priorité de votre gouvernement", a dit M. Macron à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi, à Bagdad, où doit débuter à la mi-journée un sommet avec des dirigeants du Moyen-Orient.

07h36

Les Etats-Unis ont mené une frappe de drone contre une cible du groupe Etat islamique en Afghanistan samedi, au moment où le pont aérien entrait dans une phase finale d'extrême tension, entre risques persistants de nouveaux attentats et passe d'armes médiatique talibans/Américains à propos de l'aéroport.

«La frappe aérienne sans pilote s'est produite dans la province de Nangarhar en Afghanistan. Selon les premières indications, nous avons tué la cible», a précisé dans un communiqué Bill Urban, du commandement central, disant n'avoir connaissance «d'aucune victime civile».

Cette frappe, la première de l'armée des Etats-Unis depuis l'attentat survenu jeudi à l'aéroport de Kaboul qui a fait au moins 85 morts dont 13 soldats américains, a été lancée depuis l'extérieur de l'Afghanistan.

Après l'attaque revendiquée par l'Etat islamique au Khorasan (EI-K), le président Joe Biden avait promis des représailles.

07h12

La France a mis fin vendredi soir à son pont aérien pour évacuer des Afghans menacés par les talibans de Kaboul vers Paris, a annoncé la ministre des Armées Florence Parly.

"L'opération Apagan, déclenchée le 15 août à la demande du Président de la République, a pris fin ce soir", a-t-elle tweeté, précisant que "près de 3.000 personnes, dont plus de 2.600 Afghans" avaient ainsi été mises à l'abri.