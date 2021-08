DIRECT - Coronavirus : 159.484 manifestants contre le pass sanitaire, la mobilisation en baisse

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

20h01

Les opposants aux pass sanitaire étaient moins nombreux pour ce septième samedi de mobilisations. 159.484 manifestants ont été recensés dans toute la France par le ministère de l'Intérieur.

A 19h00, le ministère avait recensé 222 actions sur l'ensemble du territoire. Hors Paris, les deux manifestations les plus importantes ont eu lieu à Montpellier, avec 9.500 personnes, et 5.500 à Mulhouse.

Seize personnes, dont deux à Paris, ont été interpellées lors de ces rassemblements et trois membre des forces de l'ordre ont été légèrement blessés, a précisé Beauvau.

Le week-end dernier, plus de 175.000 manifestants avaient été recensés par le ministère de l'Intérieur, dont 14.700 à Paris

14h45

A quelques jours de la rentrée, plus de 200 manifestations sont prévues samedi en France pour s'opposer au pass sanitaire et à la politique du gouvernement face au Covid-19.

Après deux semaines de repli, les autorités tablent sur une nouvelle décrue du mouvement pour ce septième week-end consécutif de manifestations. Le renseignement territorial s'attend ainsi à voir "entre 140.000 et 180.000 manifestants" défiler sur l'ensemble du territoire, a expliqué une source policière à l'AFP.

Samedi dernier, 175.000 manifestants avaient été recensés par le ministère de l'Intérieur - ils étaient 361.818 manifestants "minimum", selon le collectif militant Le Nombre Jaune. D'importants rassemblements sont également prévus dans le sud, ou la contestation reste très suivie. Les autorités attendent notamment 9.000 personnes à Montpellier et 5.500 protestataires à Toulon, selon cette source policière.

A Paris, où les autorités attendent 12.000 à 20.000 manifestants, quatre cortèges sont prévus. Les deux principaux partiront du métro Port Royal (Ve) à 13H00, à l'initiative d'un mouvement de "gilets jaunes", et à 14H30 depuis la place Joffre, devant l'Ecole militaire (VIIe), à l'appel de Florian Philippot, chef de file des Patriotes.

12h02

Le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu vendredi l'arrêté préfectoral rendant obligatoire le pass sanitaire dans les centres commerciaux, estimant qu'il ne garantit pas un accès libre aux biens de première nécessité, selon une ordonnance consultée samedi par l'AFP.

Saisie en référé par un hypermarché, la justice administrative a considéré que "les mesures de restriction imposées par le préfet du Haut-Rhin s'appliquent de façon générale et absolue à l'ensemble des commerces situés dans les grands magasins et centres commerciaux listés et ne prévoient aucun aménagement permettant de réserver l'accès des personnes ne disposant pas de pass sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité dans l'enceinte de ces magasins et centres, en particulier aux commerces alimentaires".

En conséquence, "l'exécution de l'arrêté du 18 août 2021 est suspendue", a ordonné le juge des référés.

Par cet arrêté, pris face à un taux d'incidence dépassant les 200 cas positifs de Covid-19 pour 100.000 habitants, le préfet du Haut-Rhin avait rendu obligatoire la présentation du pass sanitaire dans six centres commerciaux de plus de 20.000 m2 ainsi que le magasin Ikea de Mulhouse.

11h25

Le Japon enquête sur la mort de deux hommes ayant reçu des vaccins Moderna contre le coronavirus provenant de lots dont l'utilisation a été suspendue en raison d'une contamination, a annoncé samedi le ministère de la Santé. Ces deux hommes, âgés de 30 et 38 ans, sont décédés au mois d'août après avoir reçu une deuxième dose de Moderna provenant de l'un des trois lots suspendus par le gouvernement jeudi, a expliqué le ministère dans un communiqué.

La cause de leur décès fait l'objet d'une investigation, a indiqué le ministère, en précisant qu'"le lien de cause à effet avec la vaccination est inconnue pour le moment". Les deux hommes, qui ont eu de la fièvre après avoir été vaccinés, ne présentaient pas de problèmes de santé sous-jacents ou d'antécédents allergiques, a précisé le ministère.

Le Japon a annoncé jeudi suspendre l'utilisation de 1,63 million de doses du vaccin Moderna contre le coronavirus, après des signalements sur la présence d'impuretés dans certaines fioles de ce produit. Ces doses auraient été envoyées dans plus de 800 centres de vaccination à travers le pays.

09h28

L'Inde a vacciné contre le Covid-19 dix millions de personnes en un seul jour, un chiffre record, ont annoncé samedi les autorités de ce géant asiatique qui tente de faire face à une nouvelle vague annoncée de l'épidémie. Le Premier ministre Narendra Modi a salué la "prouesse mémorable" réalisée vendredi par ce pays de 1,3 milliard d'habitants, le deuxième le plus peuplé du monde.

"Félicitations à ceux qui se font vacciner et à ceux qui font de cette campagne de vaccination un succès", a-il réagi sur Twitter. Le gouvernement indien, sous le feu des critiques après une brutale flambée de l'épidémie qui a fait plus de 200.000 morts en avril et mai, espère vacciner 1,1 milliard de personnes avant fin 2021, un objectif contrarié par les pénuries et les cafouillages administratifs.

Depuis le lancement de la vaccination en janvier, seule 15% de la population a reçu les deux doses de vaccin.

Malgré les avertissements des experts, presque toutes les restrictions de mouvements ont été levées et le nombre des cas de contamination a grimpé en flèche depuis la vague de juin dernier, saturant les infrastructures sanitaires. Le nombre des nouvelles infections quotidiennes est à nouveau passé au-dessus du seuil des 40.000 pour atteindre 46.000 samedi.

L'Inde reste le deuxième pays le plus touché après les Etats-Unis, avec plus de 32 millions de cas confirmés et plus de 437.000 morts.

08h10

L'ambassade de Chine à Washington a accusé vendredi la communauté du renseignement des Etats-Unis de "manipulation politique" après la publication d'un rapport accusant Pékin d'avoir retenu des informations clés sur les origines de la pandémie de Covid-19.

"Le rapport de la communauté du renseignement américain montre que les Etats-Unis sont déterminés à emprunter la mauvaise voie de la manipulation politique", a déclaré l'ambassade dans un communiqué.

"Le rapport de la communauté du renseignement se fonde sur une présomption de culpabilité de la part de la Chine, et seulement pour faire de la Chine un bouc émissaire".

07h53

Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 a continué à progresser en Polynésie française, pour atteindre 412 personnes, dont 55 en réanimation, a indiqué vendredi à Papeete (samedi à Paris) le ministère de la Santé local.

Après avoir utilisé tous les lits disponibles dans les hôpitaux et les cliniques, le centre hospitalier a été contraint vendredi d’accueillir ses premiers patients dans sa nef centrale, un lieu de passage aménagé en zone d’hospitalisation. Les services de cet hôpital ont déjà tous été repensés pour accueillir plus de patients et des lits ont même été placés dans des bureaux. Cent cinquante concentrateurs d’oxygène sont arrivés par avion à Tahiti.

Quarante-quatre d’entre eux ont été livrés au Centre hospitalier. Les autres permettront de limiter la saturation des hôpitaux en maintenant certains patients à domicile. Le gouvernement local a annoncé une "journée de jeûne" en mémoire des victimes du Covid-19. Elle aura lieu le 5 septembre en présence des cinq confessions religieuses les plus représentées en Polynésie.