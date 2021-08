DIRECT - Coronavirus : les hospitalisations toujours plus nombreuses en Polynésie

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

08h10

L'ambassade de Chine à Washington a accusé vendredi la communauté du renseignement des Etats-Unis de "manipulation politique" après la publication d'un rapport accusant Pékin d'avoir retenu des informations clés sur les origines de la pandémie de Covid-19.

"Le rapport de la communauté du renseignement américain montre que les Etats-Unis sont déterminés à emprunter la mauvaise voie de la manipulation politique", a déclaré l'ambassade dans un communiqué.

"Le rapport de la communauté du renseignement se fonde sur une présomption de culpabilité de la part de la Chine, et seulement pour faire de la Chine un bouc émissaire".

07h53

Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 a continué à progresser en Polynésie française, pour atteindre 412 personnes, dont 55 en réanimation, a indiqué vendredi à Papeete (samedi à Paris) le ministère de la Santé local.

Après avoir utilisé tous les lits disponibles dans les hôpitaux et les cliniques, le centre hospitalier a été contraint vendredi d’accueillir ses premiers patients dans sa nef centrale, un lieu de passage aménagé en zone d’hospitalisation. Les services de cet hôpital ont déjà tous été repensés pour accueillir plus de patients et des lits ont même été placés dans des bureaux. Cent cinquante concentrateurs d’oxygène sont arrivés par avion à Tahiti.

Quarante-quatre d’entre eux ont été livrés au Centre hospitalier. Les autres permettront de limiter la saturation des hôpitaux en maintenant certains patients à domicile. Le gouvernement local a annoncé une "journée de jeûne" en mémoire des victimes du Covid-19. Elle aura lieu le 5 septembre en présence des cinq confessions religieuses les plus représentées en Polynésie.