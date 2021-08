Terrorisme : Emmanuel Macron en Irak pour un sommet international

Un sommet pour stabiliser une région en proie au doute. Ce 28 août, Emmanuel Macron se rend en Irak pour participer à une réunion internationale qui aura comme principal thème la lutte contre le terrorisme.

Le chef de l'Etat rejoindra les discussions avec les autres pays présents, à savoir l'Egypte, la Jordanie, la Turquie, l'Iran ou encore l'Arabie Saoudite. D'après l'Elysée, la France n'est pas seulement participante, mais aussi «coorganisatrice» de l'événement.

«Comme au Sahel, il s’agit de notre voisinage et de notre sécurité nationale. La France tient à poursuivre ce combat en Irak et ailleurs pour éviter la résurgence toujours possible de Daesh», a expliqué un conseiller d'Emmanuel Macron. A noter que le président sera le seul chef d'Etat extra-régional à participer aux discussions.

Sans surprise, Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien, sera également au rendez-vous. Ce dernier et Emmanuel Macron se rencontrent régulièrement, directement ou par l'intermédiaire de membres de gouvernements, afin de discuter des questions sécuritaires au Moyen-Orient. Une relation privilégiée qui crispe d'ailleurs les défenseurs des droits humains, qui accusent notamment le régime égyptien d'atteintes à la liberté d'expression.

Outre les discussions géopolitiques, Emmanuel Macron profitera également de son déplacement pour faire plusieurs visites. Il se rendra notamment à Erbil, capitale du territoire autonome du Kurdistan, et à Mossoul, ville qui est restée sous le contrôle de Daesh pendant trois ans. Il en profitera notamment pour visiter l'église Notre-Dame de l'Heure en soutien aux chrétiens d'Orient, ainsi que le chantier de reconstruction de la mosquée al-Nouri.