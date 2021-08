Voici les 10 villes les plus sûres du monde en 2021

Le magazine britannique The Economist a publié cette semaine le classement des villes les plus sûres du monde. Et c’est une ville européenne qui décroche la palme.

Élaborée par sa filiale The Economist Intelligence Unit, le magazine britannique a diffusé cette étude, basée sur 76 indicateurs dans les secteurs du numérique, de la santé, des infrastructures, de l'environnement et de la sécurité personnelle.

Alors que Tokyo (Japon) détenait la première place du classement depuis 2015, c’est désormais Copenhague (Danemark) qui a été élue la ville la plus sûre du monde. Avec le taux de criminalité les plus faible du monde, c’est la première fois que la ville scandinave, 8ème il y a deux ans, obtient cette distinction. Elle devance de peu Toronto (Canada), suivie de près par Singapour.

La capitale nippone quant à elle, se classe à la cinquième place loin, devant sa voisine Osaka qui dégringole à la dix-septième place.

Assez loin derrière, Paris obtient la 23ème place. Enfin, c’est Rangoun, qui devient la ville la moins sûre du monde. La capitale birmane a été, cette année, la scène de manifestations et de répressions violentes.

Le top 10

1. Copenhague (Danemark)

2. Toronto (Canada)

3. Singapour (Singapour)

4. Sydney (Australie)

5. Tokyo (Japon)

6. Amsterdam (Pays-Bas)

7. Wellington (Nouvelle-Zélande)

8. Hong Kong (Chine)

9. Melbourne (Australie)

10. Stockholm (Suède)