Australie : le sixième confinement de Melbourne prolongé

Le variant Delta continue de se propager en Australie, malgré des mesures très restrictives contre le virus. Les autorités ont donc décidé ce dimanche de prolonger le confinement de Melbourne, deuxième plus grande ville du pays.

Il avait été instauré il y a quinze jours, et aurait dû être levé cette semaine, le jeudi 2 septembre. Cependant, la détection de 92 nouveaux cas de Covid-19 dans la nuit de samedi à dimanchea changé la donne. C’est le plus grand nombre de contaminations journalières depuis près d’un an.

Le Premier ministre de l’État, Daniel Andrews, a pris la décision de prolonger le confinement déjà en vigueur, mais n’a pas précisé pour combien de temps, assurant que le gouvernement local étudiait «toutes les options». Le couvre-feu est lui aussi maintenu, de 21h à 5h du matin, et les autorisations de sortie restent limitées.

«Nous avons encore trop de cas au sein de la population et depuis trop longtemps pour que nous puissions ouvrir et redonner... ces libertés que nous chérissons et que nous souhaitons tous impatiemment retrouver», a déclaré le Premier Ministre.

Montée en flèche des cas à Sidney

Jeroen Weimar, qui coordonne la réponse Covid-19 de l’État de Victoria, a déclaré que sur ces 92 nouveaux cas, 63 étaient liés à des foyers de contaminations connus des autorités, selon ABC News.

Cette aggravation de la pandémie ne se limite pas à l’État de Victoria. La Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve la ville de Sidney, a enregistré 1.039 cas de coronavirus en 24 heures jeudi dernier, une première depuis le début de la pandémie. Au total, l'Australie compte environ 50.000 cas depuis le début de la pandémie, et environ un millier de décès, sur plus de 25 millions d'habitants.

Les autorités incitent donc un maximum à la vaccination, et 70% des habitants de l’État, le plus touché par la pandémie, sont entièrement vaccinés, contre seulement 26% en moyenne sur l’ensemble du pays, selon les données de CovidTracker. Pour espérer une réouverture totale du pays, les autorités ont fixé un objectif d'au moins 70% de la population vaccinée dans chacun des six États du pays.