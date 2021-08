Elle combat un puma à mains nues pour sauver son fils de 5 ans

Pour sauver son fils de 5 ans, une mère de famille s'est battue à mains nues avec un puma, ce jeudi en Californie.

Les faits se sont déroulés ce jeudi 26 août, à Calabasas, en Californie (Etats-Unis). L'animal, d'environ 30 kilos, a attaqué le petit garçon alors qu'il jouait près de chez lui. Il l'a attrapé puis l'a «traîné sur une quarantaine de mètres», a raconté ce samedi le capitaine Patrick Foy, porte-parole des autorités californiennes, dans des propos rapportés par le Guardian.

C'est alors que la courageuse maman est intervenue. Alors qu'elle se trouvait chez elle, elle a entendu du bruit dehors et est sortie pour voir ce qui se passait. «Elle a couru hors de la maison et a commencé à donner des coups de poing et à frapper le puma à mains nues, pour l'éloigné de son fils», a relaté Patrick Foy. «Le véritable héros de cette histoire c'est la maman, car elle a absolument sauvé la vie de son fils», a-t-il assuré.

Une fois l'animal éloigné, les parents ont conduit leur fils à l'hôpital, où ils ont pu informer les forces de l'ordre. Ces dernières se sont alors rendues sur place, accompagnées d'un agent spécialiste des animaux sauvages. Sur place, ce dernier a débusqué le puma, tapis dans les buissons, «les oreilles en arrière et sifflant agressivement» vers lui.

Le puma a été abattu

«En raison de son comportement et de la proximité de l'attaque, le gardien a estimé qu'il s'agissait probablement du puma responsable, et pour protéger la sécurité publique, il a tiré et l'a tué sur place», a déclaré le département de la faune dans un communiqué.

Des analyses ADN ont ensuite confirmé que l'animal était bien celui qui avait attaqué quelques minutes plus tôt le jeune enfant. Ce dernier, gravement blessé à la tête et sur le haut de la poitrine, est dans un état stable à l'hôpital.