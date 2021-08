L'icône de la mode Iris Apfel fête ses 100 ans

Un centenaire pour une icône. Ce 29 août, Iris Apfel a célébré son 100ème anniversaire.

Toujours aussi douée pour la mode et les styles si particuliers, l'Américaine a notamment posté une photo sur les réseaux sociaux où elle apparaît entourée de ballons dont 3 qui forment un «100» coloré. De multiples bracelets aux bras, une collection complète de colliers au cou et des lunettes osées sur le nez, cette légende vivante ne change pas sa recette avec les années qui passent.

Pour rappel, elle avait trouvé le succès dans les années 50 lorsqu'elle avait fondé son entreprise de confection de vêtements avec son mari. En cherchant des tissus anciens à travers le monde, elle s'est faite une véritable réputation.

Citroën, Magnum ou encore MAC

Sa réussite était telle qu'elle finit par travailler à la Maison Blanche en tant que décoratrice d'intérieur. En tout, elle aura travaillé pour neuf présidents américain. Comme l'explique un article du média allemand DW, elle n'a jamais révélé beaucoup de détails à propos de ses patrons si particuliers, mais a écorné légèrement Jackie Kennedy en expliquant qu'elle était particulièrement difficile dans le travail.

Aujourd'hui, après avoir vu le Metropolitan Museum de New York lui consacrer une exposition, elle enchaîne les collaborations avec les grandes marques. En 2016, elle a par exemple été égérie de Citroën, mais a également travaillé avec Magnum ou encore MAC Cosmetics. Avec son style inimitable, elle continue de travailler malgré son âge, et ne compte pas s'arrêter tout de suite. Et le tout, toujours, avec humour.