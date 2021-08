Corée du Nord : le pays aurait redémarré un réacteur nucléaire

De nouveau en marche. La Corée du Nord semble aurait relancé son réacteur produisant du plutonium dans le complexe nucléaire de Yongbyon, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui se dit préoccupée.

«Depuis début juillet, il y a des signes, notamment le déversement d'eau de refroidissement, compatibles avec le fonctionnement du réacteur», a indiqué l'agence dans son rapport annuel.

Ce réacteur semble pourtant avoir été mis à l'arrêt entre décembre 2018 et juillet 2021. Mais sa remise en route indiquerait que Pyongyang poursuit son programme de développement nucléaire en violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.

Pour rappel, ce complexe nucléaire fut l'un des points de contentieux du deuxième sommet du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avec le président américain Donald Trump qui s'est soldé par un échec en 2019 à Hanoï.

Une surveillance depuis l'étranger

La Corée du Nord avait proposé de démanteler une partie du complexe de Yongbyon mais pas ses autres infrastructures de production nucléaire, en échange d'une levée «partielle» des sanctions économiques. Une offre rejetée par Washington.

Le régime reclus est sous le coup de multiples sanctions internationales pour ses programmes militaires, notamment nucléaires, interdits et qui ont considérablement progressé sous le règne de Kim Jong Un. De plus, les experts de l'AIEA avaient été expulsés de la Corée du Nord en 2009 et depuis l'agence surveille les activités de la Corée du Nord depuis l'étranger.