Covid-19 : C.1.2, tout ce que l'on sait sur ce nouveau variant identifié en Afrique du Sud

Alors que le variant Delta continue son expansion à travers le monde, une nouvelle souche du coronavirus, nommée «C.1.2», inquiète les épidémiologistes.

Identifié pour la première fois en Afrique du Sud en mai dernier, ce variant a depuis fait son apparition en Chine, à l’île Maurice, en République Démocratique du Congo, et en Nouvelle-Zélande.

Il a également été observé dans quelques pays européens, comme l'Angleterre, la Suisse et le Portugal, rapporte un article du Jerusalem Post, relayé sur Twitter par l'épidémiologiste Eric Feigl-Ding.

NEW VARIANT—a new #SARSCoV2 variant C.1.2 just identified in South Africa & several countries, with concerns it could be more infectious and evade vaccines. #C12 also has mutation rate that is nearly **twice as fast** as the rate of the other variants.https://t.co/r4RReDcAIe pic.twitter.com/a432jYiexE

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) August 30, 2021