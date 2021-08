DIRECT - Afghanistan : L'armée américaine s'est totalement retirée du pays

L'armée américaine s'est totalement retirée d'Afghanistan dans la nuit de lundi à mardi, laissant le pays aux mains des talibans, leurs ennemis de 20 ans, au terme de la plus longue guerre de l'histoire des Etats-Unis. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

23h12

L'armée américaine a reconnu lundi n'avoir pas pu évacuer autant de personnes d'Afghanistan qu'elle l'aurait voulu, avant le départ de ses derniers soldats de l'aéroport de Kaboul.

"Nous n'avons pas pu évacuer tous ceux que nous voulions évacuer", a dit le général Kenneth McKenzie, précisant que les évacuations s'étaient terminées "environ 12 heures" avant le retrait final mais que les forces américaines sur place étaient restées prêtes à évacuer quiconque aurait pu atteindre l'aéroport "jusqu'à la dernière minute".

23h10

L'ambassadeur américain à Kaboul et un général sont les derniers Américains à avoir quitté l'Afghanistan, a annoncé lundi le Pentagone.

"A bord du dernier avion, il y avait le général Chris Donahue", a fait savoir le général Kenneth McKenzie qui dirige le commandement central dont dépend l'Afghanistan. "Il était accompagné de l'ambassadeur Ross Wilson". Les deux hommes sont les derniers à être montés à bord de l'avion.

23h04

"Nous avons fait l'histoire", s'est réjoui lundi un responsable taliban après l'annonce par les Etats-Unis du retrait de leurs derniers contingent du pays, au terme de vingt ans de guerre.

"Nous avons à nouveau fait l'histoire. Les vingt années d'occupation de l'Afghanistan par les Etats-Unis et l'Otan se sont achevées ce soir", a déclaré Anas Haqqani, un responsable du mouvement islamiste, sur Twitter. "Je suis très heureux après vingt ans de jihad, de sacrifices et de difficultés, d'avoir la satisfaction de voir ces moments historiques", a-t-il ajouté.

22h38

Des coups de feu ont retenti dans Kaboul tôt après que les militaires américains ont confirmé leur départ d'Afghanistan après 20 ans de guerre. Des journalistes de l'AFP dans la ville ont entendu des tirs depuis différents postes de contrôle des talibans, ainsi que les congratulations de combattants aux postes de sécurité de la zone verte.

22h37

Les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan, a annoncé le Pentagone ce lundi, laissant le pays aux mains des talibans, leurs ennemis de 20 ans, au terme de la plus longue guerre de l'histoire des Etats-Unis.

"Le dernier avion C-17 a décollé de l'aéroport de Kaboul le 30 août" à 19H29 GMT, a déclaré le général Kenneth McKenzie lors d'une conférence de presse.

21h38

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi une résolution gravant dans le marbre les "engagements" des talibans en faveur du départ "sûr" de ceux qui veulent quitter l'Afghanistan, sans toutefois exiger la zone protégée évoquée par la France. Treize des 15 membres ont voté en faveur de ce texte rédigé par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, tandis que la Chine et la Russie se sont abstenus.

Dans la résolution, le Conseil dit "s'attendre" à ce que les talibans tiennent tous leurs "engagements", notamment en ce qui concerne "le départ sûr" et "ordonné" d'Afghanistan "d'Afghans et ressortissants étrangers", après le retrait des Etats-Unis qui doit s'achever mardi. En revanche, il ne fait nullement référence à la "safe zone", ou zone protégée, évoquée par Emmanuel Macron. Dimanche, le président français avait déclaré que Paris et Londres allaient plaider à l'ONU pour la création d'une telle "safe zone" à Kaboul notamment pour permettre la poursuite des "opérations humanitaires".

16h53

Les menaces visant l'aéroport de Kaboul restent "réelles" et "précises", a déclaré lundi le porte-parole du Pentagone, John Kirby, à la veille de l'achèvement du retrait américain d'Afghanistan.

"Nous sommes à un moment particulièrement dangereux", a souligné M. Kirby. "Les menaces sont encore réelles, actuelles et souvent précises."

15h40

Daesh a tiré lundi matin des roquettes vers l'aéroport de Kaboul, où l'armée américaine procédait à ses dernières évacuations sous la menace de nouveaux attentats, à la veille de son départ définitif d'Afghanistan après 20 années de présence sur place.

Le président américain Joe Biden a fixé à mardi l'échéance pour retirer les dernières troupes américaines d'Afghanistan où elles étaient entrées en 2001 pour chasser du pouvoir les talibans, en raison de leur refus de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, après les attentats du 11 septembre.

13h23

La Russie a appelé lundi à débloquer les réserves monétaires de la Banque centrale afghane gelées aux Etats-Unis depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays, sous peine de voir les trafics exploser.

"Si nos collègues occidentaux s’inquiètent vraiment du sort du peuple afghan, il ne faut pas lui créer de problèmes supplémentaires en gelant les réserves d'or et de devises", a estimé à l'antenne de la chaîne Rossiya-24 l'émissaire du Kremlin pour l'Afghanistan, Zamir Kaboulov. Selon lui, il est urgent de "dégeler ces avoirs (...) pour soutenir le cours de la monnaie qui s'écroule".

11h21

Le Conseil de l'Europe a rappelé à ses 47 Etats membres leurs "obligations" en matière d'accueil des personnes fuyant l'Afghanistan, soulignant la "capacité individuelle et collective" des Etats à assurer leur protection.

"Les États membres devraient s'engager formellement à gérer l'arrivée de personnes fuyant la situation horrible en Afghanistan, conformément à leurs obligations en matière de droits de l'homme", a estimé, dans une déclaration publique, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic.

7h24

Le président américain Joe Biden a été informé de l'attaque de roquettes à l'aéroport de Kaboul et les évacuation se poursuivent "sans interruption", a annoncé lundi sa porte-parole à la Maison blanche, Jen Psaki.

"Le président a été informé que les opérations continuent sans interruption" et "il a reconfirmé aux commandants l'ordre de redoubler d'efforts afin de faire en priorité tout ce qui est nécessaire pour protéger nos forces sur le terrain", a-t-elle ajouté.

6h22

Plusieurs tirs de roquettes ont été entendus lundi matin au-dessus de Kaboul par des journalistes de l'AFP, au lendemain de l'annonce par les Etats-Unis de la destruction, dans une frappe aérienne, d'une voiture piégée chargée d'explosifs dans la capitale afghane.

L'endroit où ces roquettes ont atterri n'est pas identifié, ni les cibles qu'elles visaient. Le retrait américain du pays doit s'achever mardi.